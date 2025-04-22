法國小眾香水品牌Parfums MDCI推護膚系列 限量奢華瓷盒日常美肌添儀式感

法國獨立香水品牌Parfums MDCI推護膚系列 限量奢華瓷盒日常美肌添儀式感

法國獨立香水品牌Parfums MDCI，推出全新護膚品牌MDCI Beauté，更與與法國中西部城市瓷器之都利摩日(Limoges)的大型瓷器工廠合作，為系列打造極具收藏價值的珍貴瓷器包裝外殼。

法國獨立香水品牌Parfums MDCI，推出全新護膚品牌MDCI Beauté。

全新的護膚系列，結合技術性配方與經典瓷器藝術品，為日常美肌添上儀式感。系列包括3款奢華瓷盒套裝、3款護膚產品，與及探索套裝。每件精美細緻的瓷器盒子如藝術品，由利摩日最優質的瓷器製成，以簡單而優雅的牡丹或蝴蝶花花卉組合，小部分更以精美的18k金箔裝飾，構思自法國太陽王路易十四統治的「偉大世紀」時的精緻圖案，與當時王室的奢華優雅梳妝台陳設完美契合，每件都是限量版，加以編號和品牌創始人簽名。

MDCI Beauté日霜奢華瓷盒套裝 $3,800、日霜 $1,800

而外盒設計靈感來自十八世紀法國藝術的巔峰，品牌選擇弗朗索瓦布歇(François Boucher)和奧諾雷法戈納德 (Honoré Fragonard)畫作，體現復古retro或洛可可rococo風格——優雅、女性化，完全切合護膚世界的主題。 加入品牌經典香氣 系列的日霜、日霜及精華，均精選極具效能的成分，特別是有效的抗衰老活性成分。擁有輕盈、融化質感的專利活性成分，幫助減少表皮的衰老跡象並促進細胞再生。添加透明質酸，讓肌膚更顯絲滑觸感。其中面霜及精華更具有微微的Parfums MDCI Cio Cio San花香，而晚霜則散發著菩提樹水的香氣，提升官感享受。