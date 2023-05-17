法國旅遊｜美麗華旅遊新推法國12天美食醇酒深度遊團 入住古堡酒店/製作馬卡龍/坐Wine Bike品酒【內附預訂詳情】

美麗華旅遊與法國旅遊發展署、法國航空合作，在法國駐香港總領事館支持下，推出【法國12天深度之旅】，遊覽多個城市，參觀世界遺產，品嚐法式料理等，深度遊法國。另外由今年6月尾開始，法國航空將會增加香港至巴黎航線由每周三班至每天一班。

美麗華旅遊【法國12天深度之旅】獲法國旅遊發展署全力支持，推出兩款行程，選乘法國航空，旅程會去法國多個城市: 里昂、安錫、亞維農、圖魯茲、波爾多、都爾、雷恩、盧昂、巴黎、蒙地卡羅、尼斯、馬賽、第戎、南錫等。

亞維農位於法國南部的普羅旺斯省，每年6- 8月薰衣草盛開，可以觀賞大片紫色花田。參觀被列入世界遺產之「卡爾卡松古城」、「杜嘉羅馬水道橋」、「聖米歇爾山」等。前往大西洋著名的蠔鄉「阿卡雄灣」品嚐新鮮生蠔及海鮮，其得天獨厚的地理環境使其一年四季皆有生蠔出產。去葡萄酒聞名的波爾多，參觀葡萄酒博物館，讓您對葡萄酒有更深認識。旅程中特別安排品嚐法式鵝肝烤鴨餐、法式風味料理 Cassoulet、法國蝸牛餐、法式料理等。