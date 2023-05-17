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2023-05-17 15:00:00

法國旅遊｜美麗華旅遊新推法國12天美食醇酒深度遊團 入住古堡酒店/製作馬卡龍/坐Wine Bike品酒【內附預訂詳情】

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法國旅遊｜美麗華旅遊新推法國12天美食醇酒深度遊團 入住古堡酒店/製作馬卡龍/坐Wine Bike品酒【內附預訂詳情】

法國旅遊｜美麗華旅遊新推法國12天美食醇酒深度遊團 入住古堡酒店/製作馬卡龍/坐Wine Bike品酒【內附預訂詳情】

美麗華旅遊與法國旅遊發展署、法國航空合作，在法國駐香港總領事館支持下，推出【法國12天深度之旅】，遊覽多個城市，參觀世界遺產，品嚐法式料理等，深度遊法國。另外由今年6月尾開始，法國航空將會增加香港至巴黎航線由每周三班至每天一班。

美麗華旅遊【法國12天深度之旅】獲法國旅遊發展署全力支持，推出兩款行程，選乘法國航空，旅程會去法國多個城市: 里昂、安錫、亞維農、圖魯茲、波爾多、都爾、雷恩、盧昂、巴黎、蒙地卡羅、尼斯、馬賽、第戎、南錫等。

亞維農位於法國南部的普羅旺斯省，每年6- 8月薰衣草盛開，可以觀賞大片紫色花田。參觀被列入世界遺產之「卡爾卡松古城」、「杜嘉羅馬水道橋」、「聖米歇爾山」等。前往大西洋著名的蠔鄉「阿卡雄灣」品嚐新鮮生蠔及海鮮，其得天獨厚的地理環境使其一年四季皆有生蠔出產。去葡萄酒聞名的波爾多，參觀葡萄酒博物館，讓您對葡萄酒有更深認識。旅程中特別安排品嚐法式鵝肝烤鴨餐、法式風味料理 Cassoulet、法國蝸牛餐、法式料理等。

Wine Bike獨特品酒體驗 馬賽 巴黎 杜嘉羅馬水道橋

另一款行程更會入住古堡酒店，享用古堡晚餐，感受法式浪漫情懷。安排Wine Bike獨特品酒體驗，騎電動自行車在葡萄園下品嚐佳釀，尋找布根地松露並品嚐新鮮松露。Macaron工作坊跟甜品大師製作馬卡龍，遊覽「香檳酒之都」蘭斯，參觀酒窖品嚐香檳。特別安排品嚐尼斯法式煎魚+海鮮義大利麵、法國長棍麵包+馬賽魚湯、里昂牛肚、葡萄園午餐、布根地蝸牛+布根地紅酒燉牛肉及巴黎塞納河船上品嚐法式料理。

波爾多 聖米歇爾山 亞維農 布根地松露

法國11/12天【世界遺產】深度之旅 EWRR11/12

里昂、安錫(法國威尼斯)、亞維農(普羅旺斯最大城市)、卡爾卡松古城(世界遺產)、杜嘉羅馬水道橋、波爾多(法國酒鄉)、聖米歇爾山(教徒朝聖地)、都爾(羅亞爾河城堡區)、盧昂、巴黎

成團出發：64, 79, 817, 917,24

熱門出發：6-10

團費：$17999 (網上價)

行程及報名： https://www.hkmiramartravel.com/Tour/tourlist.aspx?keywords=EWRR11,EWRR12

法國12天【古堡美食醇酒】深度之旅 EWFR12

蒙地卡羅、尼斯、馬賽、亞維農(普羅旺斯最大城市)、里昂、安錫(Wine Bike獨特品酒體驗+尋找布根地松露)、第戎、南錫、蘭斯(香檳酒之都)、巴黎

熱門出發：720, 817, 99,25, 1019,26

團費：$23999 (網上價)

行程及報名：

https://www.hkmiramartravel.com/Tour/tourlist.aspx?keywords=EWFR12

報名熱線: 8200 2299

牌照號碼：352742

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