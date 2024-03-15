法國時裝品牌Chevignon x Peter Rabbit 「穿」梭春夏童話世界

今個春夏，法國時裝品牌Chevignon與著名英國插畫故事Peter Rabbit再度聯手，帶你走入歐洲的童話世界！Chevignon x Peter Rabbit系列以故事主角 Peter Rabbit和葡萄柚、南瓜、森林、花卉等田園圖案，推出一系列女裝、童裝及中性服裝與配飾，既夢幻又可愛，是時候帶同一家大細化身Peter Rabbit的故事人物！Chevignon x Peter Rabbit系列日前已於網店有售，並即將於即日起登陸Chevignon各大門市，Peter Rabbit迷絕對不容錯過！

百年英國插晝故事 x 現代 fashion 細節女裝清新少女感滿分

膾炙人口的英國插畫故事Peter Rabbit至今面世逾120年，是次Chevignon x Peter Rabbit的聯乘系列以淺藍、青綠、粉色系為主色調，呼應Peter Rabbit的故事背景，同時亦突顯插畫古典又溫暖的畫風。女裝系列除了多款 T 恤外，今次特別帶來襯衫、長裙及連身裙等單品，更加入泡泡袖、燈籠袖設計，充分展現女性的優雅和魅力，裙裝的長款設計更帶出飄逸的少女感。其中淺藍色的牛仔襯衫採用可拆式領口設計，讓你可以輕鬆穿出兩種風格。