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生活
2024-03-15 15:00:00

法國時裝品牌Chevignon x Peter Rabbit 「穿」梭春夏童話世界

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法國時裝品牌Chevignon x Peter Rabbit 「穿」梭春夏童話世界

法國時裝品牌Chevignon x Peter Rabbit 「穿」梭春夏童話世界

今個春夏，法國時裝品牌Chevignon與著名英國插畫故事Peter Rabbit再度聯手，帶你走入歐洲的童話世界！Chevignon x Peter Rabbit系列以故事主角 Peter Rabbit和葡萄柚、南瓜、森林、花卉等田園圖案，推出一系列女裝、童裝及中性服裝與配飾，既夢幻又可愛，是時候帶同一家大細化身Peter Rabbit的故事人物！Chevignon x Peter Rabbit系列日前已於網店有售，並即將於即日起登陸Chevignon各大門市，Peter Rabbit迷絕對不容錯過

百年英國插晝故事x現代fashion細節女裝清新少女感滿分

膾炙人口的英國插畫故事Peter Rabbit至今面世逾120年，是次Chevignon x Peter Rabbit的聯乘系列以淺藍、青綠、粉色系為主色調，呼應Peter Rabbit的故事背景，同時亦突顯插畫古典又溫暖的畫風。女裝系列除了多款 T 恤外，今次特別帶來襯衫、長裙及連身裙等單品，更加入泡泡袖、燈籠袖設計，充分展現女性的優雅和魅力，裙裝的長款設計更帶出飄逸的少女感。其中淺藍色的牛仔襯衫採用可拆式領口設計，讓你可以輕鬆穿出兩種風格

Chevignon x Peter Rabbit 可拆卸領口牛仔襯衫 $759 Chevignon x Peter Rabbit 刺繡下擺牛仔襯衫 $699 Chevignon x Peter Rabbit 混合面料包裹裙 $799 Chevignon x Peter Rabbit 全印花層疊裙 $699 Chevignon x Peter Rabbit 下擺條紋印花襯衫 $759 Chevignon x Peter Rabbit 下擺條紋印花襯衫 $759 Chevignon x Peter Rabbit 全印花襯衫連衣裙 $899 Chevignon x Peter Rabbit 全印花襯衫連衣裙 $899 Chevignon x Peter Rabbit 圖案環領短袖T恤 $399 Chevignon x Peter Rabbit 口袋短袖T恤 $459 Chevignon x Peter Rabbit 全印花短袖T恤 $459 Chevignon x Peter Rabbit 印花短袖T恤 $399

男裝、中性及童裝款式 輕鬆打造專屬田園OOTD

Chevignon x Peter Rabbit系列更推出童裝系列，包括T恤及連身裙，兩款T恤分別採用下擺印花及全印花技巧，突出田園清新感，而傘形的粉色及淺藍色印花連身裙則盡顯可愛。女裝及童裝均加入蕾絲、蝴蝶結等少女元素，細節感滿分。至於男裝系列的襯衫則巧妙地將Peter Rabbit的圖案融入襯衫，不論是單穿還是作為外套增加層次感，也可以打造時尚街頭造型。系列更首次推出男女合穿的中性T恤，打造一家人專屬的OOTD。除了衣著單品外，Chevignon x Peter Rabbit系列更推出襪子及圍巾的配飾，兩者均使用田園感滿滿的淺色系，搭配Peter Rabbit印花圖案，可愛度大增！

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Chevignon x Peter Rabbit 全印花襯衫 $759 Chevignon x Peter Rabbit 全印花襯衫連衣裙_$599 Chevignon x Peter Rabbit 胸前印花襯衫連衣裙 $599 Chevignon x Peter Rabbit 下擺印花短袖T恤 $329 Chevignon x Peter Rabbit 全印花短袖T恤 $329 Chevignon x Peter Rabbit 胸前印花短袖T恤 $399 Chevignon x Peter rabbit 胸前印花短袖T恤 $399 Chevignon x Peter Rabbit 圖案圍巾 $199 Chevignon x Peter Rabbit 圖案圍巾 $199 Chevignon x Peter Rabbit 圖案襪子 $79 Chevignon x Peter Rabbit 圖案襪子 $79 Chevignon x Peter Rabbit 圖案襪子 $79 Chevignon x Peter Rabbit 圖案襪子 $79
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