法國普羅旺斯粉色魅力│今個夏天投入桃紅酒懷抱

踏入盛夏，法國普羅旺斯葡萄酒協會（CIVP）與本地多家人氣食肆及葡萄酒零售商合作，推出一系列以「Provence O'Clock」為主題的活動，與品味一族共同探索普羅旺斯酒釀的粉色魅力，以清新優雅的桃紅酒為大家驅走悶熱夏天。

位處法國南部的普羅旺斯以紫色薰衣草花海所為人熟悉，當地盛產的桃紅酒更是舉世聞名。近年，全球對桃紅酒的需求不斷提升，單是過去五年，香港入口普羅旺斯桃紅酒的數量更大幅增長68%，桃紅酒潮流正在不斷上升。參與是次「Provence O'Clock」推廣活動的酒商及食府包括，Belgos丶Eiffel Bistro丶Grappa's QRE丶Lantana丶Limewood丶Mostaccioli Brothers及Pastis等。活動將以桃紅酒作引子，誠邀一眾香港品味一族在盛夏體驗浪漫的法式風情。

參加「Provence O'Clock」社交媒體攝影比賽嬴獎品

「Provence O'Clock」更推出社交媒體攝影比賽，勝出者可獲贈人氣法式餐廳的五道菜餐飲禮券(兩位用)及精選普羅旺斯桃紅酒乙瓶。大家只需關注法國普羅旺斯葡萄酒協會官方Instagram(@vinsdeprovence)，拍下享用普羅旺斯桃紅酒的美妙時刻，並將照片分享至Instagram加上 #vinsdeprovence 及 #ProvenceOclock及於照片Tag兩位朋友即可參加。法國普羅旺斯葡萄酒協會將挑選六位勝出者，並於2022年8月31日公佈結果。

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