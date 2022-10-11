法國波爾多梅鐸 X 香港屈臣氏酒窖 期間限定波爾多核心地帶的頂級佳釀

無論你係葡萄酒入門新手或品酒高手，一定認識法國波爾多梅鐸（Médoc）酒區，這個全球享負盛名的酒區，由今日起至11月7日期間，聯乘香港屈臣氏酒窖www.watsonswine.com 起，推出近40款梅鐸佳釀（Médoc Wines）讓香港葡萄酒迷們品嚐。

是次推廣的焦點落在三大引人入勝的產區——梅鐸（Médoc）丶上梅鐸（Haut-Médoc）及慕裏斯梅鐸（Moulis-en-Médoc）；同時亦有來自聖斯達婓（Saint-Estèphe）及聖朱里安（Saint-Julien）的推薦佳釀，當中包括：

Haut-Médoc│Château Sociando-Mallet 2012（推廣價港幣298元；原價港幣420元）

甜美成熟的單寧，帶有濃郁的深紅寶石色澤和紫色色調，其美妙的酸度，中等至濃郁的酒體和令人驚嘆的果香，都使這款美酒躋身於梅鐸產區最好的莊園之一，但它從未被列級分類。其陳年潛力無窮，可完美地陳釀10到15年或更長的時間。

Médoc│Goulée by Cos d’Estournel 2014（推廣價港幣280元；原價港幣438元）

出色的聖斯達婓莊園呈獻的這一款梅鐸佳釀清脆，擁有煙熏黑莓和雪松香氣，酒體中等濃郁但緊緻，並有著顆粒狀的單寧。酸度細膩，入口柔順；收結帶來黑莓丶雪松和少許黑朱古力的餘韻。

Moulis-en-Médoc│Château Poujeaux2017（推廣價港幣265元；原價港幣458元）

中度至濃郁的酒體展現野生黑莓丶紫羅蘭丶牛奶朱古力和甘草的優美香氣，單寧緊緻柔滑，完美展示優雅又惹人注目的酒質。

Saint-Julien│Château Branaire-Ducru 2016 Grand Cru Classé（推廣價港幣550元；原價港幣798元）

一款非常經典優雅的波爾多四級莊園紅葡萄酒，純淨有力而不害羞。此一葡萄酒的核心是純李子丶藍莓和黑醋栗味道；在品味過程中，誘人的鮮奶油丶茴香和甜煙草香味貫穿其中，集合在一個高雅丶結構嚴謹且平衡的框架之中。