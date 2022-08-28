法國軍靴Palladium x 文青cafe設75周年期間限定店

法國軍靴品牌Palladium向來走簡單而型格的風格，物料實用及有防水功能，非常適合香港多變的天氣，更常是時裝界的寵兒與流行指標。為慶祝成立75周年，即日起至9月14日，品牌進駐本地咖啡室「The Soulroom一草一木」開設期間限定店，回顧它的理念與歷年經典之作，同時以綠意盎然的佈置宣揚環保時尚概念，軍靴迷不可錯過。

「DARE TO CARE」區的橄欖樹被PALLADIUM今季重點系列包圍。

「 DARE TO CARE 」環保理念 被喻為深水埗文青區的「The Soulroom一草一木」，理念跟品牌概念「DARE TO DISCOVER，DARE TO CARE」不約而合。置身店內「DARE TO CARE」區，今季重點ECO-FRIENDLY EQUIPMENT系列，包括75周年特別版PAPMA ECO-VERSARY 75，它採用環保物料及永續性天然染料製成，鞋面印有地球圖案，加上充滿90年代的復刻色彩，重新演繹環保與功能性兼備的軍事時尚風格。

「DARE TO DISCOVER」區展示 PALLADIUM 75年來的重要里程碑。

「 DARE TO DISCOVER 」型格海報細訴 75 年故事 這區透過海報細訴著品牌的發展過程，由1920年成立、製造飛機輪胎；到1947年製作出第一對鞋，其後成為法國外籍傭兵軍團的官方指定軍靴製造商；在70年代推出運動系列；時至今日，繼續以「DARE TO DISCOVER」以創意與工藝探索未來，與實踐可持續發展的理念。

PAMPA SHADE 75致敬品牌的經典軍靴設計，以法國外籍兵團探索足跡所及的地景配色靈感拼接永續材質。($750)

PAMPA OX HTG SUPPLY採用有機純棉面料實踐環保概念，經典白色低筒更顯純棉簡約感覺！

PALLA LOUVEL打破固有軍靴印象，重新演繹50年代經典設計，以修身的高筒款式為主，使用輕巧耐用的拉伸帆布，提升舒適感和靈活性。($650)