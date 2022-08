法國軍靴Palladium x 文青cafe設75周年期間限定店

「DARE TO CARE」區的橄欖樹被PALLADIUM今季重點系列包圍。

「 DARE TO CARE 」環保理念

被喻為深水埗文青區的「The Soulroom一草一木」,理念跟品牌概念「DARE TO DISCOVER,DARE TO CARE」不約而合。置身店內「DARE TO CARE」區,今季重點ECO-FRIENDLY EQUIPMENT系列,包括75周年特別版PAPMA ECO-VERSARY 75,它採用環保物料及永續性天然染料製成,鞋面印有地球圖案,加上充滿90年代的復刻色彩,重新演繹環保與功能性兼備的軍事時尚風格。