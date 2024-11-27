法國Chablis重臨香江 以純淨酒風清爽礦物風味搭配港式美食

法國布爾岡葡萄酒業管理局（Bourgogne Wine Board，BIVB）主辦的年度「純白沙比利派對」（Chablis White Party）今天載譽重臨香江，以「Unlock Chablis」為主題，與酒迷細味Chablis產區莎當妮（Chardonnay）白葡萄佳釀純淨酒風及清爽礦物風味。 沙比利的入門級美酒小沙比利（Petit Chablis）為絕佳的餐前酒，風格清爽亮麗，平易近人；屬酒區中最大的類別的沙比利（Chablis）亦擁有良好結構，礦物風味滿盈；而被公認為最能詮釋沙比利風格的沙比利一級葡萄園（Chablis Premier Cru）更擁有著其豐富複雜的個性，層次多重；區內最精彩的沙比利特級葡萄園（Chablis Grand Cru）則豐美柔厚，風味悠長，同時別具陳存潛力。

Chablis 是港式點心的理想酒伴 Chabli搭配港式美食，其多樣的酒風絕對是港式點心的理想酒伴。當中，Petit Chablis的新鮮檸檬氣息明亮活潑，輕帶礦物風采，與鮮味食材如帶子等搭配相得益彰，更能豐富蒸餃中的蔬菜如芹菜及紅蘿蔔的細膩風韻。帶柑橘及青蘋果香的Petit Chablis更特別匹配創意點心如剁椒墨魚餃，酒釀的怡人酸度與點心的絲絲辣勁交織，進一步突顯墨魚的鮮嫩口感，帶來清脆跳脫的味蕾享受。總括而言，Petit Chablis的輕盈圓潤風格巧妙平衡了點心的鹹香層次，並能促進礦物之味的表現，提升整體品味體驗。

經典的廣東點心蝦餃則建議配上一杯傳統Chablis，當中豐盈的柑橘及白花香，散發著淡淡碘與帶水份的石頭礦物味，絕對能令精緻的點心風味更上一層樓。Chablis的爽脆口感帶柔順餘韻，與蝦餃的鮮甜相結合，成就和諧細緻的酒食享受，令鮮蝦的海洋風味更為突出。Chablis Premier Cru的複雜度，配上不同的中式餃子及XO醬均能大放異彩。酒釀的爽朗個性正好中和XO醬的香辣鹹鮮之味，兩者互相襯托，展現難忘的鮮美。而頂級Chablis Grand Cru則與蟹肉春卷為天作之合，酒釀的柑橘氣息鮮明，輕滲陣陣橡木香，極致彰顯蟹肉的鮮甜嫩滑，更能一解炸物的油膩感。