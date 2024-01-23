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生活
2024-01-23 17:30:00

法國Chevignon聯乘日本岡山手工製高級牛仔Whoval X BOLD COFFEE推出期間限定菜單

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法國Chevignon聯乘日本岡山手工製高級牛仔Whoval X BOLD COFFEE推出期間限定菜單

法國Chevignon聯乘日本岡山手工製高級牛仔Whoval X BOLD COFFEE推出期間限定菜單

來自法國的 Chevignon 與日本岡山手作牛仔工作坊 Whoval 第四次攜手推出聯乘系列，更是 Chevignon 首次與本地咖啡店合作，配合今次聯乘系列的「Denim Reborn」主題， Chevignon由即日起至 2 月 5 日與 BOLD COFFEE 聯手推出期間限定菜單。由即日起至 1 月 31 日購買咖啡更會送 Chevignon $100現金券，喜歡牛仔服飾的你千萬不要錯過！

Chevignon 聯乘 BOLD COFFEE 推出期間限定菜單

Chevignon 與 BOLD COFFEE 聯手推出期間限定菜單Denim Reborn Cake Set，以牛仔藍為主色，飲品配襯綠葉作為裝飾，呼應是次「Denim Reborn」 聯乘系列。當中包括蝶豆花雲呢拿卷蛋、及檸檬薑味拿鐵(熱)；或 藍天(凍)；或 蜂蜜檸檬薑味蝶豆花茶(凍)。

BOLD COFFEE 店內更設樹型藝術裝置展示 Chevignon x Whoval 的聯乘系列，讓牛仔迷及 café 愛好者先睹為快！「Denim Reborn」以牛仔布樹作為重生的象徵，強調本次聯乘系列以日本匠人拼布（ぼろ）及刺子繡（刺し子）工藝為平日剩餘的牛仔布庫存注入新生命，註解經典新生，寓意新年全新出發。

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BOLD COFFEE

地址：深水埗基隆街 122 號地舖

營業時間：早上10時 - 下午6時

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Chevignon 岡山牛仔 岡山牛仔褲
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