法式扒房La Vache!新店獨家熱溶芝士漢堡 Peak Pizza同步進駐薄餅$38起

高性價比人氣法式扒房La Vache!開業十多年，最近再在中環開設規模最大門店，特設兩間獨立VIP房，方便客人搞派對。又增設酒吧，迎合區內客放鬆減壓。鄰舖一牆之隔同步進駐同集團的紐約式薄餅店Peak Pizza，將曼哈頓街頭風味薄餅帶來。



任食薯條十多年不變 La Vache!十多年來一直走親切輕鬆、不矯揉造作的巴黎風扒房路線，本日餐點（每位$418）先奉上烘暖的法國長棍麵包與清新爽口的有機合桃沙律，主菜10安士USDA Prime級肉眼牛扒油花細緻，切片後上桌，方便客人進食。配上La Vache!秘製香濃醬汁，提升肉香。而且無限量供應金黃香脆薯條，任添任食令客人盡興開懷！套餐更包自選1款甜品及餐茶，甜品可選雲呢拿焦糖燉蛋、檸檬蛋白撻、柑橘冧酒巴巴蛋糕或覆盆子雲呢拿忌廉千層酥，充滿法式風情。

第五間分店設酒吧 自中環蘇豪區起步，迅速拓展至尖沙咀、金鐘與山頂，第五間分店選址中環交易廣場。新店前方設有獨立酒吧，不少西裝友下班後來chill下，氣氛熱鬧。酒吧獨家供應暖心小食，包括以奶油麵包、焦糖洋蔥與熱溶Raclette芝士組成的經典漢堡Burger Maison、以香脆法包夾著 USDA 熟成肉眼牛扒、焦糖洋蔥和辣根忌廉醬的La Vache!牛扒三文治，兩款均附上大家的comfort food薯條。酒吧也迎合一班來聚會的朋友吃完牛扒後，可以繼續飲酒傾偈。



Peak Pizza薄餅混合兩款口味 扒房隔鄰同步進駐同集團的外賣紐約式薄餅店Peak Pizza，薄餅以簡約輕便的紙盒盛載，猶如置身於曼哈頓街頭。此概念最初於去年12月以快閃店形式在中環蘇豪區亮相，隨後於今年初於山頂開設分店，如今回歸中環，方便區內客選購外賣。薄餅口味有水牛芝士番茄醬、意式豬肉腸、藍芝士水牛城醬汁炸雞肉、White（混合香蒜、瑞可塔芝士、水牛芝士及巴馬臣芝士）等，件裝由$38起，全個薄餅由$228起，另加$10可自選兩款薄餅二合一。

