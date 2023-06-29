法式首飾｜Les Néréides x 吉維尼印象畫派博物館 推出印象派飾物+夏季最新款式

提起巴黎飾物品牌Les Néréides，不少人都會即時想起芭蕾舞者的吊咀及耳環。品牌於今個夏天推出多款全新首飾，引領大家走進瀰漫著濃厚法國氣息的神秘花園，包括主角「Antica Rosa」，以鮮艷奪目的珊瑚色玫瑰配搭潔白無瑕的珍珠，為花朵增添了鑽石鑲嵌般的光芒。其他花卉系列包括「Language of Flowers」、「Pearly Stamp」、「Serene Ripple」及「Queen of Flowers」等。在百花盛放的花園中，經典「The Ballerinas」系列中，優雅芭蕾舞者換上亞洲獨家新裝，連同「Pas de Deux」系列的雙人芭蕾舞者，以輕快舞步在鮮艷花朵包圍下翩翩起舞。

Les Néréides x Musée des Impressionismes Giverny 品牌與位於法國諾曼第的吉維尼印象畫派博物館，聯乘推出「Les Néréides x Musée des Impressionismes Giverny」系列，以藝術家古斯塔夫·卡耶博特 (Gustave Caillebotte) 創作的名畫Le Parterre de Marguerites為靈感，將兩朵精緻的白色小雛菊，鑲嵌在多面藍綠色玻璃寶石上，巧妙地融合了原作的精髓，讓人沉浸在印象派的迷人世界中。畫作現正收藏於吉維尼印象畫派博物館。

The Ballerinas 優雅芭蕾舞者 經典「The Ballerinas」系列中的優雅芭蕾舞者，換上Les Néréides Signature Green的亞洲獨家新裝，以輕快的舞步在鮮艷花朵包圍下翩翩起舞，系列亦為芭蕾舞者設計了多款像水晶及純白的華麗舞衣穿梭不同的表演。

Pas de Deux 芭蕾雙人舞 「Pas de Deux」是芭蕾雙人舞的意思，系列中的雙人芭蕾舞者身穿不同色彩的芭蕾舞裙：身穿深粉紅色的舞者與旁邊的玫瑰相映成趣；另一款配搭精緻淡粉及白色的芭蕾舞短裙，彷彿手捧著蓮花在花園中旋轉。