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2023-03-23 16:00:00

波鞋推薦2023｜潮人們都在買這3個品牌的波鞋！名牌網熱賣波鞋排名王妃都著VEJA小白鞋上榜

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波鞋推薦2023｜潮人們都在買這3個品牌的波鞋！名牌網熱賣波鞋排名王妃都著VEJA小白鞋上榜

波鞋推薦2023｜潮人們都在買這3個品牌的波鞋！名牌網熱賣波鞋排名王妃都著VEJA小白鞋上榜

最近的波鞋潮流都在推崇復古鞋款，每位潮人都爭相穿起adidas Samba，但Samba一鞋難求，搶不到心水復古鞋款的話，不如回到基本，選耐看百搭的波鞋吧！無頭緒想買什麼波鞋的話，有名牌網公布波鞋熱賣排名，觀看鞋款，8成鞋子都是耐看經典款式，反而Samba卻未有打入榜中，假如你在物色波鞋的話，來參考潮人們都在選購的3個波鞋品牌！

名牌雲集的FARFETCH公布去年最熱賣的波鞋款式，當中有明星私服都會穿著的Alexander McQueen，也有英國公爵夫人Kate Middleton也穿的VEJA小白鞋。

明星私服都會穿著的Alexander McQueen。 英國公爵夫人Kate Middleton也穿的VEJA小白鞋。

Alexander McQueen Oversized low-top sneakers

價錢：$3,435

Alexander McQueen Oversized low-top sneakers

Alexander McQueen Oversized low-top sneakers

Alexander McQueen Oversized sole sneakers

價錢：$3,213

Alexander McQueen Oversized sole sneakers

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Alexander McQueen oversized sole sneakers

價錢：$3,467

Alexander McQueen oversized sole sneakers

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VEJA Esplar low-top leather sneakers

價錢：$1,086

VEJA Esplar low-top leather sneakers

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VEJA Recife touch-strap sneakers

 

價錢：$1,161

VEJA Recife touch-strap sneakers

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VEJA Venturi runner sneakers

 

價錢：$1,035

VEJA Venturi runner sneakers

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以上2個品牌上榜絕不意外，而第三個想推介給大家的是來自瑞士的新力軍品牌Axel Arigato。品牌自2014創立的品牌，不消10年就成為潮人們熱捧的品牌，其鞋子風格都是以休閒為主，有近年大熱的老爹鞋，亦有斯文小白鞋款。

簡約設計加物料小細節，滿滿高級感，重點是價位比起精品名牌便宜得多，但質素與款式絕不馬虎，讓很多小資潮人都會轉戰購買此牌子的鞋來穿搭。假如你想購買新鞋子的話，Axel Arigato也是個不錯的新興高質品牌。

 

Axel Arigato Marathon sneakers

價錢：$1,400

 

Axel Arigato Marathon sneakers Axel Arigato Marathon sneakers

Axel Arigato Marathon Runner low-top sneakers

 

價錢：$1,791

Axel Arigato Marathon Runner low-top sneakers Axel Arigato Marathon Runner low-top sneakers

Axel Arigato Clean 90 low top sneakers

 

價錢：$920

Axel Arigato Clean 90 low top sneakers Axel Arigato Clean 90 low top sneakers

Axel Arigato leather low-top sneakers

 

價錢：$1,085

Axel Arigato leather low-top sneakers

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