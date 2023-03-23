波鞋推薦2023｜潮人們都在買這3個品牌的波鞋！名牌網熱賣波鞋排名王妃都著VEJA小白鞋上榜

最近的波鞋潮流都在推崇復古鞋款，每位潮人都爭相穿起adidas Samba，但Samba一鞋難求，搶不到心水復古鞋款的話，不如回到基本，選耐看百搭的波鞋吧！無頭緒想買什麼波鞋的話，有名牌網公布波鞋熱賣排名，觀看鞋款，8成鞋子都是耐看經典款式，反而Samba卻未有打入榜中，假如你在物色波鞋的話，來參考潮人們都在選購的3個波鞋品牌！
名牌雲集的FARFETCH公布去年最熱賣的波鞋款式，當中有明星私服都會穿著的Alexander McQueen，也有英國公爵夫人Kate Middleton也穿的VEJA小白鞋。
Alexander McQueen Oversized low-top sneakers
價錢：$3,435
Alexander McQueen Oversized sole sneakers
價錢：$3,213
Alexander McQueen oversized sole sneakers
價錢：$3,467
VEJA Esplar low-top leather sneakers
價錢：$1,086
VEJA Recife touch-strap sneakers
價錢：$1,161
VEJA Venturi runner sneakers
價錢：$1,035
以上2個品牌上榜絕不意外，而第三個想推介給大家的是來自瑞士的新力軍品牌Axel Arigato。品牌自2014創立的品牌，不消10年就成為潮人們熱捧的品牌，其鞋子風格都是以休閒為主，有近年大熱的老爹鞋，亦有斯文小白鞋款。
簡約設計加物料小細節，滿滿高級感，重點是價位比起精品名牌便宜得多，但質素與款式絕不馬虎，讓很多小資潮人都會轉戰購買此牌子的鞋來穿搭。假如你想購買新鞋子的話，Axel Arigato也是個不錯的新興高質品牌。
Axel Arigato Marathon sneakers
價錢：$1,400
Axel Arigato Marathon Runner low-top sneakers
價錢：$1,791
Axel Arigato Clean 90 low top sneakers
價錢：$920
Axel Arigato leather low-top sneakers
價錢：$1,085