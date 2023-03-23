波鞋推薦2023｜潮人們都在買這3個品牌的波鞋！名牌網熱賣波鞋排名王妃都著VEJA小白鞋上榜

最近的波鞋潮流都在推崇復古鞋款，每位潮人都爭相穿起adidas Samba，但Samba一鞋難求，搶不到心水復古鞋款的話，不如回到基本，選耐看百搭的波鞋吧！無頭緒想買什麼波鞋的話，有名牌網公布波鞋熱賣排名，觀看鞋款，8成鞋子都是耐看經典款式，反而Samba卻未有打入榜中，假如你在物色波鞋的話，來參考潮人們都在選購的3個波鞋品牌！

名牌雲集的FARFETCH公布去年最熱賣的波鞋款式，當中有明星私服都會穿著的Alexander McQueen，也有英國公爵夫人Kate Middleton也穿的VEJA小白鞋。