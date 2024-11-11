泰國旅遊｜廉航新選擇！泰國獅航香港直飛曼谷 單程$540起

去過一次曼谷就會愛上當地獨特的城市魅力，日間市內繁華而氣氛悠閒，晚上璀璨的夜生活令人一見難忘，加上物價相宜，吃喝玩樂的選擇豐富，無論任何年紀都可以玩得盡興！泰國獅子航空上月正式開通香港來往曼谷（廊曼）航線，每日一班航班提供服務。航班下午出發，不用早起，更加適合喜歡輕鬆旅行的你！

泰國獅子航空

不少人喜歡到曼谷旅行都是因為貪其「平靚正」，參觀寺廟、吃地道美食、逛大型商場、按摩等等都是必做行程，如果想整個旅程更加抵玩，一於由機票開始入手！泰國獅子航空來往香港曼谷線單程票格低至$540起，價錢已包括20公斤行李及稅項，絕對是窮遊好選擇。機上雖然不設影音娛樂，但勝在座位坐得舒適，值得考慮。泰國獅子航空擁有多條泰國國內航線，可接駁至清邁、清萊、布吉及合艾，並亦可連接到東南亞多個城市，方便一次過遊走多個國家城市深度遊。另外由12 月開始 ，國際遊客入境泰國更可使用人面識別，過關時更方便快捷，大家一於計劃下次泰國之旅啦！



泰國獅子航空香港—曼谷（廊曼）航線：

10月27日至3月29日

HKG / DMK SL361 14:15 - 16:10

DMK / HKG SL360 09:20 - 13:05