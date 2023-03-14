泰國向來都是美食天堂，加上物價低，除有多不勝數的街頭小食，CP極高的自助餐亦是旅客必食之選。今次為大家推薦曼谷五大自助餐，有即撈即燒海鮮、仼食30種朱古力，更可邊食邊睇曼谷靚景，計劃遊曼谷的話值得留意！

曼谷自助餐｜曼谷彩虹雲霄酒店78層海鮮自助餐 彩虹雲霄酒店的曼谷天空（Bangkok Sky）餐廳的自助餐，提供清蒸或烤海鮮、生蠔、壽司、刺身、牛舌、和牛牛扒、和牛牛肉船面、芒果醬炸魚等不同美食，每樣淺嚐也可回本！除了享受美食外，食客也可以免費進入77樓觀景台和84樓的360°觀景台，欣賞曼谷的夜景。餐廳位於曼谷鬧區、水門市場附近，大家不妨購物後，前來補充體力大吃一頓。 地址：222 Soi Ratchaprarop 3, Ratchaprarop Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand 交通：從BTS Chit Lom站步行約15分鐘 價錢：成人$199，120cm以下小童$100（原價成人$380，小童$202） 時間：17:00-19:00或19:00-21:00 >>按此查看詳情<<

曼谷自助餐｜Sukhothai Hotel Bangkok Legendary Chocolate Buffet 對朱古力迷或甜品控而言，可以仼食朱古力相信是最大的福音。Sukhothai Hotel Bangko的朱古力自助餐，一次過仼食30種朱古力，自助餐內的朱古力菜單更加是由非常熟悉朱古力名廚Chef Laurent Ganguille所製作的，保證能品嚐到朱古力的絕佳風味。 地址：13/3 S Sathon Rd, Khwaeng Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120泰國 交通：從MRT LUMPHINI站步行約10分鐘 價錢：成人$315（原價$371），小童$155 時間：14:00-17:00 >>按此查看詳情<<

曼谷自助餐｜You&I Premium Suki Buffet in Bangkok 泰國人食火鍋出名隨心所欲，會隨意處理湯底及食材，所以去泰國必須要食火鍋，以體驗不一樣的滋味。You&I Premium Suki Buffet in Bangkok十分超值，最平只需HKD$111起，HKD$154更可品嚐和牛及海鮮，食足105分鐘，分店遍佈Siam Center、Central World等鬧區，非常受當地人歡迎。 價錢：HKD$111起 >>按此查看詳情<<

曼谷自助餐｜Taikong Seafood Buffet Jatujak 流水蝦是泰國名物，Taikong Seafood Buffet Jatujak有大量生猛的鮮蝦仼夾仼燒，另有蜆、扇貝、墨魚皮、蟶子等海鮮供應。除海鮮外，還有串燒、甜品等熟食。只需要799 THB（約HKD$165）便可享無限時海鮮放題，性價比極高。 地址：460, Soi Kamphaeng Phet 2 Chatuchak, Chatuchak, 曼谷 泰國 價錢：每位THB799（約HKD$165） 交通：從MRT Kamphaeng Park步行約15分鐘 >>按此查看詳情<<