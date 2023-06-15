泰國旅遊｜曼谷5大必食芒果糯米飯 九色糯米飯/皇家配方【內附地址】

一提到泰國，第一時間絕對會想起芒果糯米飯！作為泰國的國民美食，不但深受本地人喜歡，更是旅客們遊泰必食美食之一。雖然看似味道一樣，但每一家都有不同的做法，以下為大家盤點曼谷5大必食芒果糯米飯，當中包括人氣遊客店、泰國皇室最愛等等，總有一間啱你口味！

泰國芒果糯米飯｜ Sor Boonprakob Panich Sor Boonprakob Panich為泰國的百年老店，主打泰國傳統甜點。當中它們的芒果糯米飯由拉瑪5世已開始售賣，有近150多年歷史，至今仍深受泰國人喜愛，中午時候就會售罄，可見人氣之高。 Sor Boonprakob Panich的芒果糯米飯份量比一般的為多，糯米吃起來非常咬勁，但又不會難以嚥下；而芒果酸酸甜甜，配上糯米一齊吃可以解膩。 營業時間：08:00-18:30 地址：1474 Charoen Krung 44 Alley, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand 前往方法：搭乘至BTS Saphan Taksin站，於3號出口的7-11左轉直走

泰國芒果糯米飯｜ Mae Varee 位於BTS Thong Lo站的Mae Varee，被稱之為泰國最有名的芒果糯米飯之一。店舖一開始為芒果專賣店，售賣不同品種的芒果及芒果副產品，有不少本地人及遊客都會即會購買新鮮芒果。 店家對於挑選芒果非常用心，因此它們家的芒果非常香甜多汁，一咬下就會在口裡散開；而糯米飯則選用來自泰國北部的清萊米，口感煙韌。 營業時間：06:00-22:00 地址：1 Thong Lo Rd, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand 前往方法：搭乘至BTS Thong Lo站，於3號出口下樓梯後向右邊步行2分鐘，再左轉走2-3分鐘

泰國芒果糯米飯｜ Kor Panich Kor Panich位於泰國老區Phraeng Phuthon，雖然交通不太方便，但仍吸引很多泰國人特地跑來購買。只因它們家的秘方來自泰國皇家廚房，絕對有質素保證。挑選了泰國北部清萊府長糯米、南部春蓬府的椰子及北碧府的糖，而店主更堅持每天親自煮糯米，保證芒果糯米飯保持最高質素。 營業時間：07:00-18:00 地址：431 433 Thanon Tanao, San Chao Pho Sua, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailand 前往方法：搭乘MRT線至Sam Yot站，步行約12分鐘

泰國芒果糯米飯｜ Cho Sornkaew 大部分芒果糯米飯都糯米都呈白色，而Cho Sornkaew就開發出了9色糯米飯，因而一舉成名。其9色糯米飯並不是以色素製成，而是使用天然色素，其中白色為椰奶、粉紅色為草莓、桃紅色為玫瑰的、黃色為薑黃、綠色為斑蘭、紫色為蝶豆花、橙色為柑橘，而黑色為黑米。如果吃厭了單一口味的芒果糯米飯，一定要試！ 營業時間：06:00-21:00 地址：23/500, Chok Chai 4 Soi 54, Lad Prao 前往方法：搭乘MRT至Lad Prao站，於4號出口轉乘的士，車程約20分鐘