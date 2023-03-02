泰國旅遊｜曼谷Asiatique夜市推迪士尼100週年村莊 6大主題區打卡位 Frozen World+1:1 Avengers模型

今年為迪士尼成立100年，位於曼谷的Asiatique河濱碼頭夜市由3月24日至7月31日，舉辦DISNEY100 VILLAGE。一共有6個不同主題區，全部都是迪士尼旗下的動畫，如冰雪奇緣Frozen、復仇者聯盟系列、星球大戰、迪士尼公主等。其中Frozen區將還原於電影中出現過的10個場景，而復仇者聯盟區則有多個1:1復仇者模型；彼思區更化身成迷你高爾夫球場。除了打卡及互動專區外，場內亦設限定商品店，絕對是迪士尼fans的天堂。