泰國旅遊｜曼谷Asiatique夜市推迪士尼100週年村莊 6大主題區打卡位 Frozen World+1:1 Avengers模型

適逢迪士尼100週年，除了各地迪士尼樂園有慶祝活動外，泰國有夜市舉行期間限定迪士尼100週年村莊，設6大主題區，包括Frozen World、復仇者聯盟、反斗奇兵等，只限3月至7月，迪士尼fans一定不能錯過！
今年為迪士尼成立100年，位於曼谷的Asiatique河濱碼頭夜市由3月24日至7月31日，舉辦DISNEY100 VILLAGE。一共有6個不同主題區，全部都是迪士尼旗下的動畫，如冰雪奇緣Frozen、復仇者聯盟系列、星球大戰、迪士尼公主等。其中Frozen區將還原於電影中出現過的10個場景，而復仇者聯盟區則有多個1:1復仇者模型；彼思區更化身成迷你高爾夫球場。除了打卡及互動專區外，場內亦設限定商品店，絕對是迪士尼fans的天堂。
門票方面，由即日起至3月15日購票可享早鳥優惠：4大園區包括Frozen、復仇者聯盟系列、星球大戰及迪士尼公主，需要購票進場，成人平日收費為1,859泰銖，假日則是2,249泰銖；3-18歲人士平日收費為1,669泰銖，假日則是2,019泰銖。
DISNEY100 [email protected]
地址：2194 Charoen Krung Rd, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok
活動日期：2023年3月24日-7月31日
開放時間：10:00-00:00