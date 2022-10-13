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2022-10-13 13:37:31

泰國旅遊｜最新曼谷酒店一覽 高空室外泳池/4000呎水療中心/露台客房【內附預訂連結+優惠】

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泰國旅遊｜最新曼谷酒店一覽 高空室外泳池/4000呎水療中心 【內附預訂連結+優惠】

泰國旅遊｜最新曼谷酒店一覽 高空室外泳池/4000呎水療中心 【內附預訂連結+優惠】

住宿也是旅行中一個非常重要的體驗，不少人到泰國旅遊都會精心選擇酒店，在白天瘋狂購物，晚上來個按摩治癒一整天的疲憊。以下為大家介紹泰國近年新開的酒店，除了曾獲獎外，交通亦非常方便，鄰近多個熱門景點、BTSMRT站，於指定網站訂購更有優惠！

泰國酒店｜Sindhorn Kempinski

酒店曾獲2022Travellers’ Choice至尊獎，質素有一定保證。這間五星級酒店位於Sindhorn Village，一踏入大堂已經被綠色植物包圍，給人一種舒適感。房間亦是它其中一大賣點：最基本的Grand Deluxe Room已經有700多尺，更設有露台。即使留在酒店房內，都可以欣賞到美景。

喜歡Spa的你，一定要到佔地4000Spa Center！水療中心一共有26間理療室，提供不同類型的水療，包括鹽桑拿、蒸汽室等，連正宗摩洛哥土耳其浴室都有，大家可以一次過體驗，盡情放鬆身心。

Expedia手機APP預訂可享9折，預訂機票連酒店套票可享85折優惠。

地址：80 Soi Ton Son, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

鄰近景點：CentralWorld, Velaa, BTS Chit Lom, BTS Ratchadamri

官方網站：https://www.kempinski.com/zh-cn/bangkok/sindhorn-hotel/

酒店曾獲2022年Travellers’ Choice至尊獎 Grand Deluxe Room已經有700多尺 Floatation Tank Thai Massage Salt Sauna Hydro Bath (Detox Circuit) Vichy Room

泰國酒店｜Kimpton Maa-lai Bangkok

酒店同樣位於Sindhorn Village，與Sindhorn Kempinski共享同一個後花園。將現代化及泰國傳統工藝互相結合，一共有231間客房及套房。其中豪華客房為517呎，設Nespresso咖啡機、獨立浴缸和雨淋式花灑，更提供Haarn洗浴用品及瑜伽墊。此外它亦是寵物友善酒店，可攜帶寵物一齊入住。

配套設施方面，酒店一共有4間餐廳，分別為Stock RoomCraft CafeMs. Jigger雞尾酒吧、Bar Yard高空花園酒吧。其中大家可以在Stock Room自行選購新鮮雜貨，再選擇在六個不同廚房品嘗美食，或打包帶走。更可以參與它們的烹飪課，親自烹飪美食。當然少不了水療中心及無邊際泳池！

地址：78 Soi Tonson Lumpini Pathumwan Bangkok, Thailand 10330

官方網站：https://www.kimptonmaalaibangkok.com/

Kimpton Maa-lai Bangkok Kimpton Maa-lai Bangkok Kimpton Maa-lai Bangkok Kimpton Maa-lai Bangkok Kimpton Maa-lai Bangkok Kimpton Maa-lai Bangkok 酒店歡迎攜帶寵物一齊入住。

泰國酒店｜曼谷：The Standard, Mahanakhon Bangkok

酒店位於泰國標誌性建築物—曼谷大京都大廈內，鄰近莎拉當BTS站。酒店內有不同設施，房間分為8種房型，提供雙人客房、焦點套房、陽台套房與閣樓公寓多種房型，所有房型皆有配置獨立浴缸、奢華吧台與高空城市景觀。

更有多間餐廳，美式、中式、酒吧應有盡有。一定要到訪頂層的墨西哥餐廳Ojo，設有整個曼谷海拔最高的一片露天空中沙灘，一望無際的城市美景令人感覺心曠神怡。

地址：114 Naradhiwat Rajanagarindra Road, Silom, Bangrak

官方網站：https://www.standardhotels.com/bangkok/

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泰國酒店｜曼谷艾拉飯店

今年年中開幕的新酒店，地點方便並鄰近Terminal 21Sukhumvit 11等大型購物商場，性價比高。頂樓的高空室外泳池能夠俯瞰鄰近市區景色。Expedia Rewards會員可享高達65折優惠。

地址：14 Soi Sukhumvit 11, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Bangkok

官方網站：https://www.airahotelbangkok.com/

曼谷艾拉飯店 曼谷艾拉飯店 曼谷艾拉飯店

泰國酒店｜曼谷河畔薩利酒店

位處河畔的全新五星酒店，酒店設計優雅又有氣派，無論是房間或是泳池及庭園都充滿打卡位，尤其適合情侶及閨密Girls’ Trip。酒店附近更有Asiatique河濱夜市，大家可以盡情掃街兼購物！於Expedia預訂機票連酒店套票可享9折並享受免費客房升等。

地址：2052, 7-9 Charoen Krung 72/-1 Alley, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120

官方網站：https://www.thesalilhotels.com/riverside/

曼谷河畔薩利酒店 曼谷河畔薩利酒店 曼谷河畔薩利酒店

泰國酒店｜Ascott Embassy Sathorn Bangkok

主打室外Infinity Pool，可俯瞰曼谷城市景色。酒店房間設有舒適的工作檯及座椅，方便Work from Hotel，部分房間設有廚房及洗衣機，方便一家大小入住。鄰近Samyan Mitrtown BTS Chong Nonsi，購物和交通都非常方便！Expedia Rewards會員可享9折優惠。

地址：No. 59 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok

Ascott Embassy Sathorn Bangkok Ascott Embassy Sathorn Bangkok Ascott Embassy Sathorn Bangkok

泰國酒店｜Ascott Thonglor Bangkok

交通方便並鄰近Big CGateway Ekamai Mall，非常適合喜歡購物的香港人入住。房間設有舒適的工作檯及座椅，方便Work from Hotel，部分房間設有廚房及洗衣機，方便一家大小入住。Expedia Rewards 會員可享至少9折優惠，手機APP預訂或預訂機票連酒店套票亦可享優惠。

地址：1 Sukhumvit 59 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110

Ascott Thonglor Bangkok Ascott Thonglor Bangkok Ascott Thonglor Bangkok
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