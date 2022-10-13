泰國旅遊｜最新曼谷酒店一覽 高空室外泳池/4000呎水療中心/露台客房【內附預訂連結+優惠】

住宿也是旅行中一個非常重要的體驗，不少人到泰國旅遊都會精心選擇酒店，在白天瘋狂購物，晚上來個按摩治癒一整天的疲憊。以下為大家介紹泰國近年新開的酒店，除了曾獲獎外，交通亦非常方便，鄰近多個熱門景點、BTS或MRT站，於指定網站訂購更有優惠！

泰國酒店｜ Sindhorn Kempinski 酒店曾獲2022年Travellers’ Choice至尊獎，質素有一定保證。這間五星級酒店位於Sindhorn Village，一踏入大堂已經被綠色植物包圍，給人一種舒適感。房間亦是它其中一大賣點：最基本的Grand Deluxe Room已經有700多尺，更設有露台。即使留在酒店房內，都可以欣賞到美景。 喜歡Spa的你，一定要到佔地4000呎Spa Center！水療中心一共有26間理療室，提供不同類型的水療，包括鹽桑拿、蒸汽室等，連正宗摩洛哥土耳其浴室都有，大家可以一次過體驗，盡情放鬆身心。 於Expedia手機APP預訂可享9折，預訂機票連酒店套票可享85折優惠。 地址：80 Soi Ton Son, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 鄰近景點：CentralWorld, Velaa, BTS Chit Lom, BTS Ratchadamri 官方網站：https://www.kempinski.com/zh-cn/bangkok/sindhorn-hotel/

泰國酒店｜ Kimpton Maa-lai Bangkok 酒店同樣位於Sindhorn Village，與Sindhorn Kempinski共享同一個後花園。將現代化及泰國傳統工藝互相結合，一共有231間客房及套房。其中豪華客房為517呎，設Nespresso咖啡機、獨立浴缸和雨淋式花灑，更提供Haarn洗浴用品及瑜伽墊。此外它亦是寵物友善酒店，可攜帶寵物一齊入住。 配套設施方面，酒店一共有4間餐廳，分別為Stock Room、Craft Cafe、Ms. Jigger雞尾酒吧、Bar Yard高空花園酒吧。其中大家可以在Stock Room自行選購新鮮雜貨，再選擇在六個不同廚房品嘗美食，或打包帶走。更可以參與它們的烹飪課，親自烹飪美食。當然少不了水療中心及無邊際泳池！ 地址：78 Soi Tonson Lumpini Pathumwan Bangkok, Thailand 10330 官方網站：https://www.kimptonmaalaibangkok.com/

泰國酒店｜曼谷： The Standard, Mahanakhon Bangkok 酒店位於泰國標誌性建築物—曼谷大京都大廈內，鄰近莎拉當BTS站。酒店內有不同設施，房間分為8種房型，提供雙人客房、焦點套房、陽台套房與閣樓公寓多種房型，所有房型皆有配置獨立浴缸、奢華吧台與高空城市景觀。 更有多間餐廳，美式、中式、酒吧應有盡有。一定要到訪頂層的墨西哥餐廳Ojo，設有整個曼谷海拔最高的一片露天空中沙灘，一望無際的城市美景令人感覺心曠神怡。 地址：114 Naradhiwat Rajanagarindra Road, Silom, Bangrak 官方網站：https://www.standardhotels.com/bangkok/

泰國酒店｜曼谷艾拉飯店 今年年中開幕的新酒店，地點方便並鄰近Terminal 21、Sukhumvit 11等大型購物商場，性價比高。頂樓的高空室外泳池能夠俯瞰鄰近市區景色。Expedia Rewards會員可享高達65折優惠。 地址：14 Soi Sukhumvit 11, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Bangkok 官方網站：https://www.airahotelbangkok.com/

泰國酒店｜曼谷河畔薩利酒店 位處河畔的全新五星酒店，酒店設計優雅又有氣派，無論是房間或是泳池及庭園都充滿打卡位，尤其適合情侶及閨密Girls’ Trip。酒店附近更有Asiatique河濱夜市，大家可以盡情掃街兼購物！於Expedia預訂機票連酒店套票可享9折並享受免費客房升等。 地址：2052, 7-9 Charoen Krung 72/-1 Alley, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120 官方網站：https://www.thesalilhotels.com/riverside/

泰國酒店｜ Ascott Embassy Sathorn Bangkok 主打室外Infinity Pool，可俯瞰曼谷城市景色。酒店房間設有舒適的工作檯及座椅，方便Work from Hotel，部分房間設有廚房及洗衣機，方便一家大小入住。鄰近Samyan Mitrtown 及BTS Chong Nonsi，購物和交通都非常方便！Expedia Rewards會員可享9折優惠。 地址：No. 59 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok