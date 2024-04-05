泰國旅遊｜玩轉泰國潑水節！ 8大曼谷+芭堤雅+布吉島旅遊體驗活動優惠 內附優惠碼

下星期就是泰國一年一度的潑水節！相信不少香港人已訂好機票，到泰國朝聖一返。以下為大家介紹泰國旅遊體驗活動優惠，有齊曼谷、芭堤雅、布吉島3大旅遊熱點，內附租車、機場接送、包車及Spa優惠碼，即睇詳情！

泰國旅遊｜1. 曼谷：【兩人同行 8 折】體驗曼谷潑水節搭嘟嘟車玩水槍大戰 在泰國首都的中心加入潑水節的樂趣和興奮，體驗特色活動佛像沐浴儀式、水戰等等！拼團遊將會一同乘渡輪前往王朗市場，品嚐許多當地小吃和菜餚。與您的導遊一起乘坐嘟嘟車，準備好沿著是隆路展開一場史詩般的水戰！ 可預訂日期：4月13-15日 •拼團遊 一人 HK$343起！ 兩人 HK$549起！【8折；原價HK$686】 立即預訂

泰國旅遊｜ 2. 曼谷：【買一送一】 Calm in the City 水療體驗 夏日嬉水套餐 Klook套餐： [B1G1] 夏日嬉水套餐 [90 分鐘 ] 2人 HK$281起！【半價；原價HK$561】 套餐包括：60分鐘City Calmer（全身温油按摩）& 30分鐘Foot massage 適用日期：憑證由預訂確認日期起計有效30日，直至有效期最後一日的23:59。 城市平靜按摩 [120 分鐘 ] 每人 HK$417起！【65折；原價HK$641】 套餐包括：120分鐘City Calmer Massage 是一種全身温油按摩，採用中等到強壓力，採用瑞典和泰式技術，幫助釋放肌肉緊張，及草本茶。 適用日期：憑證由預訂確認日期起計有效30日，直至有效期最後一日的23:59。 立即預訂

泰國旅遊｜ 3. 曼谷 & 芭堤雅：【半價】快捷巴士遊 搭乘舒適的廂型車往返於曼谷和芭達雅之間，讓您的旅程更加方便快捷。套餐包括專業導遊、單程接送、營辦商提供之保險。 Klook套餐： 曼谷飛 芭堤雅 - 廂型車 每人 HK$53起！【半價；原價HK$106】 可預訂日期：9月29日或之前 芭達雅飛往 曼谷 - 廂型車 每人 HK$53起！【半價；原價HK$106】 可預訂日期：9月29日或之前 立即預訂

泰國旅遊｜ 4. 芭堤雅：【買 2 即享半價】曼谷出發芭達雅一日遊 一日之內從曼谷輕鬆前往芭堤雅，參加 Rama 9 的聚會。參觀著名的主要景點 Nong Nooch Garden、Sanctuary of Truth 等，為您在芭堤雅的標誌性景點旅行留下難忘的照片。與大象和更多有趣的當地美食一起在Mong Chang Cafe享受您的空閒時間。 Klook套餐： 拼團遊【買 2 即享半價】 2個成人HK$460起！【買2即享半價；原價HK$918】 1位成人1位兒童（3-14歲）HK$394【買2即享半價；原價HK$787】 可預訂日期：10月1日或之前 立即預訂

泰國旅遊｜ 5. 普吉島：【 8 折】普吉島暹羅夢幻劇場門票 普吉島暹羅夢幻劇場是全球最大的演出之一，演出包含三幕，結合了令人難以置信的泰式舞蹈、武術和雜技，由超過100位演員呈現（身著500多件服裝！），加上精美的佈景設計。您還能有機會探索泰國傳統村落（附帶水上市場）、壯觀的噴泉燈光秀、精彩的舞蹈表演、泰拳以及餵食大象的機會！ Klook套餐： [ 額外外 20% 折扣 ] 白銀座 - 自助晚餐 - 無接送 Package for 2 (Applied for Adult & Child) HK$714起！【8折；原價HK$892】 可預訂日期：6月30日或之前 立即預訂