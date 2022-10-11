泰國旅遊｜盤點3大新開水上樂園 亞洲最長滑水梯/電影主題/水上飛索

香港人終於可以去旅行！除了日韓等地之外，泰國亦是港人熱門旅遊選擇之一！去泰國當然要玩水，以下為大家整理3個全新水上樂園，全部都是在疫情時或近期開幕，喜歡玩水上活動的你一定不能錯過！
泰國水上樂園｜芭堤雅：Columbia Pictures Aquaverse
鄰近芭堤雅，位於海濱小鎮Bang Saray的「Columbia Pictures Aquaverse」於10月12日正式開幕。是全球首座電影主題樂園，分為8大電影主題遊樂區，包括《捉鬼敢死隊》、《逃出魔幻記》、《Emoji大冒險》、《殭屍樂園》、《絕地戰警》、《鬼靈精怪大酒店》、《滑浪奇兵》以及《美食風球》，有齊多個水上遊樂設施，如水上滑梯、大喇叭等。
園內更設有Mega Wave Pool，將不時舉辦音樂會，更會在大型屏幕上播放電影，大家可以坐在水泡上，邊chill邊睇戲！
樂園門票可於官方網站上訂購，一人票價為1,728泰銖。它們亦有推出二人、四人及十人套票，價錢分別為3,071泰銖、6,678泰銖及14,875泰銖。其中4人門票包1個涼亭、2個儲物櫃，更有2個大Pizza及4杯飲料，人均只需1,700泰銖，即港幣417元，性價比超高！
地址︰888 Moo 8, Najomtien,Chonburi, Thailand 20250
泰國水上樂園｜布吉：Andamanda Phuket Waterpark
不少人去泰國旅行都會首選布吉，其中位於布吉市中心的Andamanda Phuket Waterpark於今年5月開幕，佔地9.3公頃！水上樂園設計充滿泰國風情，以傳說和神話為主題，一共有5個主題園區，12個極限滑水道、3個休閒景點及3 個必看景點。主打不同類型滑水梯，其中推介藍紅相間的Angel's Slides，大家需要先爬上17米的起點，2人一個水泡，再由高處俯衝下來，滑梯全長550米，猶如過山車一樣，刺激感十足！
另外，園內亦設有2個游泳酒吧，以及1個人造波浪池，大家在玩完刺激遊樂設施後，可以自由自在地休息。
樂園門票可於官方網站上訂購，分4種不同票價。其中成人(高度超過122cm)850泰銖；小童(高度為91-121cm)及60歲或以上長者為550泰銖；90cm以下小童免費入場。
地址：333/3 Moo 1, Tambon Kathu, Amphur Kathu, Phuket 83120
泰國水上樂園｜布吉：Blue Tree Phuket Waterpark
去完Andamanda，還有另一間大型水上樂園—Blue Tree Phuket Waterpark！它以17,000平方米的人工環礁湖為主題，分為淺水及深水區，可以玩不同水上運動如獨木舟、直立板、水球等。更有各種刺激遊樂設施，一定要玩水上飛索！由工作人員扣好繩索，帶好頭盔後，就可以化身小鳥在水上飛翔。另外更可挑戰高空水滑梯，登上10米高台再一躍而下，刺激感滿分。樂園內亦有不同餐廳、吊床等，更不時會舉辦live show，玩得又chill得！
樂園門票可於官方網站上訂購，成人套票為950泰銖起；兒童套票為600泰銖起。另有4人家庭套票，分為2位成人2位小童及4位成人，分別為2900泰銖及4000泰銖。
地址：4/2 Srisoonthorn, Srisoonthorn Rd.,T.Cherngtalay, A. Thalang, Phuket, Thailand 83110