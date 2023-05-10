泰國旅遊｜盤點3大曼谷榴槤自助餐 最平港幣$128任食/超稀有玲瓏榴槤都有！

泰國向來都是榴槤愛好者的天堂，不單止價廉物美，更可以一次過品嚐多款品種！適逢榴槤當造時期，以下為大家介紹3大曼谷榴槤自助餐，最平港幣$128任食之餘，更可以吃到超稀有的玲瓏榴槤！
曼谷榴槤自助餐2023｜ICONSIAM 榴槤自助狂歡節
曼谷人氣商場ICON SIAM由4月起推出「榴槤自助狂歡節」，榴槤由泰國本地果園直供，保證新鮮。商場準備了不同種類和口感的榴槤，除了較常見金枕、干堯、青尼之後，更有被稱為「天使庇護」的玲瓏榴槤 (Long Lap Lae)，由於產量有限，因為非常稀有！
榴槤自助餐每輪次限時60分鐘，分為兩個價錢：599泰幣起(約港幣$139)可任食金枕頭及其他水果；要食玲瓏榴槤及其他品種的則每位999泰幣起(約港幣$232)。
地址：299 Charoen Nakhon Rd, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600，SOOKSIAM (Suk Suwan Sala Gate)
日期：即日起至5月28日 (逢星期五、六、日)
時間：15:00-15:45、17:00-17:45 (限時1小時)
報名地址：暹羅天地ICONSIAM G層SOOKSIAM (Suk Suwan Sala門)
曼谷榴槤自助餐2023｜彩虹雲霄酒店 水果自助餐
曼谷彩虹雲霄酒店的水果自助餐，向來深受本地人及遊客歡迎。餐廳位於18樓，適逢榴槤當造期，將會供應3款榴槤，另有其他水果如山竹、芒果、椰子、紅毛丹、龍眼、木瓜、番石榴、西瓜等。更有多款雪糕、雪葩、果汁及果凍等。每位只需550泰幣，即約港幣$128，就可以吃到多款水果。價錢更包77樓的觀景台和84樓的旋轉觀景台的入場券。
地址：222 Soi Ratchaprarop 3 Rathaprarop Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400
時間：每日10:00-15:00 (限時1.5小時)
網址：https://baiyokesky.baiyokehotel.com/hotel-fruit-buffet-bangkok.html
曼谷榴槤自助餐2023｜Terminal 21 X Greyhound Café 榴槤自助餐
人氣連鎖餐廳Greyhound Café將於Terminal 21商場提供限定榴槤自助餐，提供新鮮榴槤。分為790及990泰幣兩個價格，790泰幣只限任食金枕頭，而990泰幣只可任食所有品種的榴槤，兩款套餐都包小食及特色飲品。
地址：88 Soi Sukhumvit 19, Khlong Toei Nuea, Thawi Watthana, Bangkok 10110
日期：即日起至5月14日
時間：11:00-19:00 (限時1小時)
網址：https://www.ticketmelon.com/greyhoundcafe/greyhoundcafedurianbuffet-asoke