泰國旅遊｜盤點3大曼谷榴槤自助餐 最平港幣$128任食/超稀有玲瓏榴槤都有！

泰國向來都是榴槤愛好者的天堂，不單止價廉物美，更可以一次過品嚐多款品種！適逢榴槤當造時期，以下為大家介紹3大曼谷榴槤自助餐，最平港幣$128任食之餘，更可以吃到超稀有的玲瓏榴槤！

曼谷榴槤自助餐 2023 ｜ ICONSIAM 榴槤自助狂歡節

曼谷人氣商場ICON SIAM由4月起推出「榴槤自助狂歡節」，榴槤由泰國本地果園直供，保證新鮮。商場準備了不同種類和口感的榴槤，除了較常見金枕、干堯、青尼之後，更有被稱為「天使庇護」的玲瓏榴槤 (Long Lap Lae)，由於產量有限，因為非常稀有！

榴槤自助餐每輪次限時60分鐘，分為兩個價錢：599泰幣起(約港幣$139)可任食金枕頭及其他水果；要食玲瓏榴槤及其他品種的則每位999泰幣起(約港幣$232)。

地址：299 Charoen Nakhon Rd, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600，SOOKSIAM (Suk Suwan Sala Gate)

日期：即日起至5月28日 (逢星期五、六、日)

時間：15:00-15:45、17:00-17:45 (限時1小時)

報名地址：暹羅天地ICONSIAM G層SOOKSIAM (Suk Suwan Sala門)

網站：https://www.iconsiam.com/en/dining/durian-buffet-2023