泰國旅遊｜盤點5大必去特色夜市 必食火山排骨/湄南河夜景 【附地址+營業時間】

去泰國除了按摩之外，到訪夜市也是其中一個重點！泰國夜市向來以價廉物美而聞名，除了可以一次過吃到不同種類的美食外，更可以買到特色服飾、文創商品等。以下為大家介紹5大泰國必去特色夜市，當中有幾個都是在疫情期間新開幕，一定不能錯過！

泰國夜市｜ JODD FAIRS 拉差達火車夜市於去年不敵疫情而結業，不過它們遷址至輝煌區拉瑪九世路重新開業，並改名為「JODD FAIRS」！新址鄰近Phra Ram 9站，只需要步行幾分鐘就到達，非常方便。夜市裡的檔口用上白色帳篷，非常有氣氛。當中必食經典「火山排骨」，於火車夜市已非常受旅客歡迎。有多種份量選擇，如果有一大班朋友不妨挑戰XXL。 地址：Rama IX Rd, Huai Khwang, Bangkok 10310泰國 營業時間：16:00-00:00

泰國夜市｜ JJ Green 2 於2018年關閉的JJ Green Market，在2020年改名為JJ Green 2重新開放。新市集搬至BTS站Sena Nikhom站附近，雖然交通沒有比以前方便，但勝在空間較大。分為露天及貨櫃區，可以買到衣服、帽子、首飾，更有手作飾品等文創商品。食物方面，則有泰式串燒、壽司、燒海鮮等，近期非常流行的牛角包窩夫都可以買到！ 地址：61/16 Prachachuen soi 10 rd., Laksi, Bangkok, Thailand 10210 營業時間：星期四至日18:00-01:30

泰國夜市｜ The One Ratchada 拉差達火車夜市的原址，於今年9月再開設新夜市—The One Ratchada。與JODD FAIRS一樣，同樣以白色帳篷及棕櫚樹裝飾，攤檔亦較之前寬闊及整潔，大玩文青風。必食彩虹可麗餅、生醃海鮮等。亦有女裝攤檔及美甲店等，女生們一定要去！ 地址：322/289 Ratchadaphisek Rd. Dindaeng 營業時間：16:00-00:00

泰國夜市｜ Asiatique The Riverfront 想一邊欣賞河景一邊逛夜市？ Asiatique The Riverfront碼頭河濱夜市擁有湄南河景及摩天輪，因而成為人氣夜市之一。它的攤檔亦分佈得比較有系統，分為文創、餐廳、酒吧、服飾、小吃等不同區域，部分更有設有冷氣，大家可以舒適地逛街。不過它的位置較為偏僻，需要轉乘免費接駁船才可抵達。 地址：Charoenkrung Soi 72-76 , Charoenkrung Road, Wat Phrayakrai District, Bangkor Laem, Bangkok 10120, Thailand 營業時間：11:00-24:00