泰國旅遊｜精選8大夏日必玩水上活動 浮潛/跳島遊/滑翔傘 低至HK$119/位 訂滿$750即減$100

夏天炎炎，不少人到泰國旅遊都會參加水上活動，為炎熱天氣消消暑。KKday 推出6月限時優惠、多個精選泰國布吉、喀比一日遊低至43折！即日起至 6 月30日，購買泰國單一產品滿HK$750，輸入優惠碼「TAT100HK」即減 HK$100。數量有限，用完即止。 KKday特設「初夏海島玩樂」期間限定優惠：即日起，於KKday預訂2023年8月31日前出發的精選水上活動產品，即送arena手機防水袋一個。數量有限，送完即止。

泰國旅遊｜1. 泰國布吉浮潛一日遊連自助午餐 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/120515?cid=13367 由專車接送抵達碼頭，先享用輕盈早餐，再乘快艇前往邁通島，享受浮潛，觀看美麗的珊瑚礁和各種五顏六色的生物，更有機會在這裡看到海豚。在翡翠色的天堂灣浸泡一下，再於著名浮潛點維京洞浮潛。更可在荷里活電影《海灘》取景地的象牙瑪雅灣漫步及參觀維京洞穴和猴子海灘，與可愛猴子們互動。在皮皮島(PP島)享用泰式自助午餐補充能量，享受閒暇時光，在皮皮村漫步。最後一站蛋島，在沙灘上休息。費用包括救生設備、泰式自助午餐、保險、浮潛裝備、往返接送、輕盈早餐、茶、咖啡、水果、水、國家公園費、清除皮划艇和潛水艇活動、導遊。 【低至 43 折】泰國布吉浮潛觀光一日遊 ( 享泰式自助午餐 ) KKday 優惠: 成人 HK$350/位 (原價HK$812/位)

泰國旅遊｜2. 泰國布吉珊瑚島日落雙體船半日遊連自助晚餐 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/120576?cid=13367 乘坐雙體船前往珊瑚島，在海底浮潛，觀賞奇妙的魚類、珊瑚和其他生物。更可享受水上活動的樂趣，包括釣魚、潛水、滑翔傘和浮潛，更可在雙體船上品嚐豐盛的自助晚餐，同時欣賞壯麗的日落美景。費用包括保險、自助晚餐、浮潛裝備、往返接送、國家公園費用、導遊、茶點。 【低至 71 折】泰國布吉浮潛觀光一日遊 KKday 優惠: 成人 HK$258/位 (原價 HK$361/位)

泰國旅遊｜3. 泰國布吉珊瑚島香蕉海灘之旅連午餐 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/121308?cid=13367 逃離擁擠的人群，前往距離布吉鎮僅數分鐘路程的隱蔽海灘。香蕉海灘是當地人常去的度假目的地之一，坐落於布吉珊瑚島的一個角落。現場提供水上活動，包括滑翔傘、香蕉船、Clear Kayaking 選擇下午套餐，一邊看太陽落入海中，一邊航行返回陸地。費用包括保險、浮潛裝備、往返接送、午餐、導遊、20分鐘皮划艇。 【低至 73 折】 Everyday 香蕉海灘 KKday優惠: 成人HK$280/位 (原價 HK$384/位)

泰國旅遊｜4. 泰國布吉城市之旅 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/131375?cid=13367 參觀布吉島最熱門的景點，包括大佛、布吉老城、查龍寺和老虎動物園。布吉大佛是一尊缅甸白玉大理石砌成的坐佛觀音像，在泰國布吉的最高處——西南部山頂，所以從很多地方都可以抬頭望見它。在自然棲息地與大象和老虎親密接觸。費用包括保險、往返接送、導遊、入場費。 【低至 8 折】城市之旅下午時段 KKday 優惠: 成人 HK$119/位 (原價 HK$149/位)

泰國旅遊｜5. 泰國喀比洪島一日遊連午餐 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/121271?cid=13367 參加從喀比出發的洪島一日遊，開啟一段激動人心的海島之旅。遊覽美麗的Daeng、Pak Bia、Rai、Lading 和Hong島，在碧綠的海水中浮潛，在風景如畫的石灰岩懸崖環繞的純淨白色海灘游泳。 在海灘上放鬆身心，或享受可選的皮划艇之旅，穿越茂密的紅樹林。在其中一個島嶼上享用美味的正宗泰式午餐，讓自己沉浸在當地文化中。費用包括浮潛裝備、保險、午餐、飲用水和有汽飲料、來回接送。 【低至 8 折】洪島一日遊－乘坐長尾船 KKday 優惠: 成人 HK$187/位 (原價 HK$234/位)

泰國旅遊｜6. 泰國喀比皮皮島(PP島)一日遊 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/121273?cid=13367 探索令人嘆為觀止的皮皮島（PP 島），這是泰國南部的終極度假勝地！沉浸在水晶般清澈的海水中，在瑪雅灣和Pileh潟湖風景如畫的海灘上曬太陽，然後在皮皮島的酒店餐廳享用令人垂涎的自助午餐。在這個難忘的冒險中浮潛、游泳和充電！費用包括保險、浮潛裝備、飲用水和有汽飲料、往返接送。 【低至 56 折】泰國喀比皮皮島 (PP 島 ) 一日遊－乘坐快艇 KKday 優惠: 成人 HK$303/位 (原價 HK$541/位)

泰國旅遊｜7. 喀比四島一日遊 優惠網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/121277?cid=13367 跳上快艇或長尾船，開始您探索美麗島嶼。參觀Phranang洞穴，這是一個著名的洞穴，據說是一位受人尊敬的公主靈魂的家。再前往雞島浮潛，該島以其獨特的類似雞的岩層而聞名。然後享用午餐盒，然後前往泰國不為人知的亮點之一塔普島。在這裡，隨著潮水退去，見證連接兩個島嶼的白色沙灘和石灰岩海灘。最後，在Poda島的粉狀海灘上放鬆身心，或去游泳和浮潛，探索五顏六色的珊瑚和礁魚。費用包括保險、浮潛裝備、飲用水和有汽飲料、泰式飯盒、往返接送。 【低至 8 折】泰國喀比四島一日遊－乘坐長尾船 KKday 優惠: 成人 HK$158/位 (原價 HK$199/位)