泰國旅遊｜開箱蘇梅島W酒店 最平人均港紙1,600入住獨立豪華別墅 私人無邊際泳池/打卡漂浮早餐

泰國向來都深受香港人歡迎，除了曼谷、布吉島、清邁外，蘇梅島於同樣都是外國人眼中的度假勝地。今次記者親自為大家開箱蘇梅島W酒店，入住超豪華獨立別墅，內附無邊際私人泳池；更有近年超流行的漂浮早餐，打卡一流！ 圖文：Kristy 鳴謝：Marriott Bonvoy

蘇梅島W酒店位於蘇梅島北部，距離蘇梅機場大約20分鐘車程，交通上非常方便，大家亦可預訂酒店的專車接送服務 (額外收費)。酒店以泰式度假風為主題，大堂有多個座位、梳化等讓大家休憩。一踏入門口就可以見到最標誌性的Woo Bar。無邊際水池再加上W的字母擺設，與後面的藍天連成一線。晚上酒店更會在這裡舉辦Fire Show，非住客都可以預約，一邊嘆Cocktail一邊欣賞特技表演，難怪成為知名打卡景點！

入住獨立豪華別墅 私人無邊際泳池 酒店共有74間客房，全部都是獨立別墅，安在房間裡都可以望到海景。由於酒店範圍頗大，它們提供高爾夫球車服務，由酒店職員載住客前往不同區域，如餐廳、沙灘等等。 今次記者入住「叢林綠洲」客房，房間足足有163平方米，主要分別房間、露台及浴室三大部分。房間以紅調為主，除了有特大雙人床外，房間設有多個置物空間。再加上落地玻璃的設計，大大增加房間空間感及採光度。更附備沙灘拖鞋、防曬及蚊怕水予住客外出及玩水時使用，非常貼心。浴室一共有3個淋浴空間，分別為室內、室外及浴缸；浴缸側門一拉開就是泳池，方便大家游水後直接洗澡。

床側為露台部分，一打開門就可以見到私人泳池。旁邊放有床、桌椅等供大家休息。無邊際泳池與藍天白雲形成一線，更可以遠眺大海。酒店更提供近年大期的Floating Breakfast漂浮早餐，有齊麵包、水果盤、椰青及All Day Breakfast等，放在泳池上打卡一流！

全日免費甜品供應 私人沙灘獨享 SPA 體驗 來到Resort當然要享受酒店配套設施，酒店不同地方都設有甜點站，24小時提供免費甜品，包括雪糕、雪條，更有可樂及冰水等，隨時隨地都可以消暑。酒店共有兩間餐廳：Namu主打日式料理；The Kitchen Table提供自助早餐，選擇非常豐富。主要提供中、西及泰式料理，亦有即叫即整服務，一早起來就可以吃到熱辣辣喇沙湯麵！

除了房間裡的泳池外，大家亦可以酒店泳池及私人海灘曬日光浴。同樣有白色的巨型W字母擺設，放有吊床、沙灘椅。大人有排球、皮划艇和衝浪板等水上運動選擇，小朋友則可以玩巨型西洋棋及桌球，慵懶地渡過下午。大家亦可參與酒店提供的泰拳及瑜珈班，更有室外網球場，住客免費預約。想徹底放鬆的你亦可預約Spa服務。每間房都是獨立別墅，私隱度十足。