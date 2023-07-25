泰國旅遊｜3大精選曼谷/清邁Spa限時優惠買一送一 嘆盡磨砂+按摩+面部護理

去泰國旅遊，按摩可說是指定動作。旅遊網站KKDay推出曼谷及清邁Spa限時優惠，於即日起至7月30日期間精選水療套餐，即享買一送一優惠，包括 Treasure Spa、Oasis Spa、Kiyora Spa，各額有限，先到先得。曼谷貴婦級 Spa DIVANA 指定分店的暹羅玫瑰的精緻浪漫水療套餐可享75折優惠。

在 Treasure Spa 體驗曼谷市中心的傳統按摩，透過舒緩的芳香溫油按摩，感受身心的放鬆。置身簡約高雅治療室設置，讓你身心放鬆，選擇多種傳統泰式按摩，旨在恢復身心的活力。

泰國 Spa ｜曼谷 / 清邁 / 芭堤雅 / 布吉 Oasis Spa 黃金光輝熱油 + 大自然接觸按摩

Oasis Spa 曾榮獲「亞洲水療大獎—年度最佳日間水療中心獎」。逃離喧囂的城市生活，在Oasis Spa放鬆片刻，在曼谷、清邁、芭堤雅、布吉都有分店，而且還有接送服務。在此享受傳統泰國草藥和天然成分的水療護理、多種放鬆療法，舒緩緊繃的身體、釋放壓力。

【限時買一送一】黃金光輝熱油按摩（ 60 分鐘）

KKday 優惠: HK$611/2 位 起，平均每位 HK$305.5/位 起

- 盡情享受注入金色閃光並融合茉莉花和依蘭異國東方香氣的溫暖芳香油的按摩

- 熱油芳香療法和瑞典式按摩與泰式按摩技術相結合

- 結合泰式按摩的按壓和揉捏

【限時買一送一】大自然接觸（ 150 分鐘）

KKday 優惠: HK$1,793/2 位 起，平均每位 HK$896.5/位 起

- 天然椰油身體磨砂去除肌膚角質滋養新生嫩膚

- 全身熱椰油按摩喚醒您的活力

- 椰油臉部療程及按摩