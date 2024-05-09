泰國美食優惠合集！ 曼谷必食Copper Buffet/五星級郵輪晚餐 最平$324/位【內附優惠碼】

去泰國旅遊請注意！KKday推出4大精選曼谷餐飲優惠，包括超人氣自助餐Copper Buffet、五星級郵輪晚餐等。預訂泰國精選產品，輸入優惠碼「KKD10HK」即可USD10（約HK$78）折扣。
泰國美食｜1. 曼谷自助餐天花板：Copper Buffet
說到泰國近期必食餐廳，一定非Copper Buffet莫屬！提供豐盛自助餐，包括各種美食。從國際美食到泰國當地美食。當中有3大必食餐點：澳洲和牛船麵、和牛壽司及松露湯配牛角包。餐廳設自助區及號碼點餐的形式，任點任食號碼點餐包括烤焗食物、鐵板燒、泰式炒河粉、泰式打拋/咖哩、意粉、沙律、泰式小食、日式料理、甜品，每次不限數量任點，點餐後食物會自動送到桌上。而自助吧枱設有港人最愛的生蠔、烤河蝦、刺身、泰北咖哩麵。（KKday 每月 10、25 日更新預訂用餐日期。）
【低至82折】國際自助餐 + 高級菜單（Premium Menu）
包括：國際自助餐、3種精選高級菜餚、無限暢飲。
從2個菜單自選3款高級菜餚（高級菜單1選1款/高級菜單2選2款），精選龍蝦泰北面、焗龍蝦尾、北海道帶子配白酒忌廉汁、煎鵝肝、烤紐西蘭羊架。
KKday 優惠：從高級選單選1項 成人（131cm以上）HK$425/位，小童 HK$212/位
輸入優惠碼「KKD10HK」即成人 HK$347/位，小童 HK$134/位
KKday 優惠：從高級選單選2項成人（131cm以上）HK$545/位，小童 HK$212/位
輸入優惠碼「KKD10HK」，即成人 HK$467/位，小童 HK$134/位
【低至91折】國際自助餐+無限龍蝦
包括：國際自助餐+龍蝦無限量供應；無限量任食龍蝦泰北面、焗龍蝦尾。
KKday 優惠：成人（131cm 以上）HK$851/位，小童 HK$213/位
輸入優惠碼「KKD10HK」，即成人 HK$773/位，小童 HK$135/位
用餐日期：2024 年 5 月 10 日至 15 日
用餐時間：2小時
營業時間：11:00-22:00
地址：71/50, Borom Rachachonnanee Rd, Arun Amarin, Bangkok Noi, Bangkok, 10700 (The Sense Pinklao)
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泰國美食｜2. 浪漫夜景河畔露台自助餐：Riverside Terrace
曼谷河畔 Riverside Terrace 餐廳提供美味的燒烤自助餐，同時可以欣賞現場樂隊的精彩表演。饕客可以享受新鮮預訂的冰上海鮮燒烤晚餐，品嚐廚師精心準備的亞洲、地中海及太平洋特色佳餚，包括多種口味的燒烤肉類、新鮮海鮮、沙拉、甜點等。同時間欣賞標誌性的湄南河緩緩流淌的美景，驚嘆於絢麗的日落河面倒影。
【低至76折】國際烤肉自助晚餐連無限汽水暢飲
KKday 優惠：成人（11歲或以上）HK$402/位，小童（4 -10 歲）HK$234/位
輸入優惠碼「KKD10HK」，即成人 HK$324/位，小童 HK$156/位
用餐日期：2024 年 5 月 10 日至 2025 年 6 月 6 日
營業時間：18:00-22:00
地址：Anantara Riverside Bangkok Resort, Charoen Nakhon Road, Samre, Thon Buri, Bangkok, Thailand
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泰國美食｜3. 五星級郵輪晚餐：SIRIMAHANNOP The Heritage
Sirimahannop 已準備好將客人帶回到迷人的泰國傳統時代。 登上宏偉、永恆、優雅的遊輪，享受精緻美食和創意飲品之夜，體驗昔日輝煌的生活！在上層甲板座位上用餐，欣賞Asiatique河濱的夜景和湄南河上的曼谷天際線。更可享受曼谷皇后公園萬豪侯爵酒店提供的五星級服務，享受皇室般的生活。
晚餐套餐（含一杯無酒精雞尾酒或汽水）包2份前菜、1份主菜和1份甜品。
開胃菜（選2）：Fine de Claire生蠔2件/ 茶熏鴨胸沙拉/ 斯堪的納維亞魷魚/ 醃鮭魚/ 香雞佐花生薑黃/ 煙熏鯖魚/ 辣味海鮮冬粉
主菜（選1）：帶骨烤豬肉/ 燉魚薯條/ 加斯科尼油封鴨腿/ 牛肉綠咖哩/ 海鮮籃（小盤）
甜點（選1）：芒果起司蛋糕/ 北歐蜂蜜義式奶酪/ 巧克力咖啡塔/ 溫蘋果派
*另設素食套餐
【81折】SIRIMAHANNOP 晚餐套餐（上層）
KKday 優惠：HK$402/位
輸入優惠碼「KKD10HK」，即 HK$324/位
用餐日期：2024 年 5 月 10 日至 12 月 30 日
營業時間：16:00-00:00
地址：Asiatique Charoenkrung Soi 72-76 , Charoenkrung Road, Wat Phrayakrai District, Bangkor Laem Bangkok, 10120
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泰國美食｜4. 高空美景餐廳：曼谷彩虹雲霄酒店自助餐
曼谷彩虹雲霄酒店 Baiyoke Sky Hotel 共有六間餐廳，為大家提供具有泰國、亞洲或國際美食特色的午餐或晚餐自助套餐，一邊從世界最高的酒店之一欣賞曼谷的壯麗全景，一邊享受精緻美食。用餐後更可進入77樓的觀景台和84樓的旋轉觀景台，飽覽曼谷城市美景。
在彩虹雲霄酒店中可以盡情享用50多道菜的海鮮自助餐，其中包括和牛、生蠔、壽司、芒果糯米飯和刨冰等各種美味甜點。大家可以在76樓和78樓的用餐區品嚐各種佳餚，從蒸煮和烤海鮮到和牛牛排、船麵和精緻甜點應有盡有。
【低至35折】曼谷彩虹雲霄酒店自助晚餐
KKday 優惠：成人（121cm以上）HK$200/位，小童（80 -120cm）HK$99/位
輸入優惠碼「KKD10HK」，即成人 HK$140/位，小童 HK$39/位
預訂日期：2024 年 5 月 8 至 10 月 31 日
用餐時段： 17:00-19:00/ 19:00-21:00
用餐時間：2小時
地址：222 Soi Ratchaprarop 3 Rathaprarop Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400 Thailand
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