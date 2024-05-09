泰國美食優惠合集！ 曼谷必食Copper Buffet/五星級郵輪晚餐 最平$324/位【內附優惠碼】

說到泰國近期必食餐廳，一定非Copper Buffet莫屬！提供豐盛自助餐，包括各種美食。從國際美食到泰國當地美食。當中有3大必食餐點：澳洲和牛船麵、和牛壽司及松露湯配牛角包。餐廳設自助區及號碼點餐的形式，任點任食號碼點餐包括烤焗食物、鐵板燒、泰式炒河粉、泰式打拋/咖哩、意粉、沙律、泰式小食、日式料理、甜品，每次不限數量任點，點餐後食物會自動送到桌上。而自助吧枱設有港人最愛的生蠔、烤河蝦、刺身、泰北咖哩麵。（KKday 每月 10、25 日更新預訂用餐日期。）

曼谷河畔 Riverside Terrace 餐廳提供美味的燒烤自助餐，同時可以欣賞現場樂隊的精彩表演。饕客可以享受新鮮預訂的冰上海鮮燒烤晚餐，品嚐廚師精心準備的亞洲、地中海及太平洋特色佳餚，包括多種口味的燒烤肉類、新鮮海鮮、沙拉、甜點等。同時間欣賞標誌性的湄南河緩緩流淌的美景，驚嘆於絢麗的日落河面倒影。

Sirimahannop 已準備好將客人帶回到迷人的泰國傳統時代。 登上宏偉、永恆、優雅的遊輪，享受精緻美食和創意飲品之夜，體驗昔日輝煌的生活！在上層甲板座位上用餐，欣賞Asiatique河濱的夜景和湄南河上的曼谷天際線。更可享受曼谷皇后公園萬豪侯爵酒店提供的五星級服務，享受皇室般的生活。

泰國美食｜ 4. 高空美景餐廳：曼谷彩虹雲霄酒店自助餐

曼谷彩虹雲霄酒店 Baiyoke Sky Hotel 共有六間餐廳，為大家提供具有泰國、亞洲或國際美食特色的午餐或晚餐自助套餐，一邊從世界最高的酒店之一欣賞曼谷的壯麗全景，一邊享受精緻美食。用餐後更可進入77樓的觀景台和84樓的旋轉觀景台，飽覽曼谷城市美景。

在彩虹雲霄酒店中可以盡情享用50多道菜的海鮮自助餐，其中包括和牛、生蠔、壽司、芒果糯米飯和刨冰等各種美味甜點。大家可以在76樓和78樓的用餐區品嚐各種佳餚，從蒸煮和烤海鮮到和牛牛排、船麵和精緻甜點應有盡有。

【低至 35 折】曼谷彩虹雲霄酒店自助晚餐

KKday 優惠：成人（121cm以上）HK$200/位，小童（80 -120cm）HK$99/位

輸入優惠碼「KKD10HK」，即成人 HK$140/位，小童 HK$39/位

預訂日期：2024 年 5 月 8 至 10 月 31 日

用餐時段： 17:00-19:00/ 19:00-21:00

用餐時間：2小時

地址：222 Soi Ratchaprarop 3 Rathaprarop Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400 Thailand

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