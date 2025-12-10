洋紫荊維港遊×LuLu豬設聖誕光影收藏家之旅 嘆海上自助晚餐/多個打卡位/送主題贈品

有沒有想過聖誕節與親朋好友在海上度過？即日起至2026年1月4日，洋紫荊維港遊攜手人氣角色LuLu豬打造「聖誕光影收藏家之旅」。在壯麗迷人的維港景色下，一邊享用海上自助晚餐，一邊與LuLu豬合照打卡，絕對是難忘體驗！

與 LuLu 豬同遊維港！ LuLu豬首度登船，與乘客共賞維港景色！粉絲由登船碼頭開始，已經可以發現LuLu豬的身影，船上不同地方亦設立打卡位，粉絲可以不停與LuLu豬合照。角色更會不定時現身，與乘客近距離接觸！

入手套票送限定禮物 洋紫荊維港遊推出兩款套票，讓粉絲以優惠價錢參與旅程及帶走周邊精品。套票分別是「東方之珠」及「幻彩詠香江」海上自助晚餐套票。「東方之珠」套票附送「LuLu的專屬探索」套裝，包含主題行李牌（藍色或粉紅色兩款配色隨機發放）、水晶紀念船票及主題海報；「幻彩詠香江」套票附送「漫遊碼頭」套裝，包含主題帆布袋（藍色或粉紅色兩款配色隨機發放）、水晶紀念船票及主題海報。覺得唔夠喉？船上獨家發售多款主題精品，包括陶瓷杯墊、磁貼，以及明信片等，粉絲必掃！

聖誕光影收藏家之旅 日期：即日起至2026年1月4日 登船地點：北角東渡輪碼頭 航程選擇及收費： ○ 【「東方之珠」海上自助晚餐｜專屬探索套裝】 ■ 時間：下午5:30至7:00 ■ 票價：HK$460 /小童HK$360 (另收加一服務費) ○ 【「幻彩詠香江」海上自助晚餐｜漫遊碼頭套裝】 ■ 時間：晚上7:20至9:30 ■ 票價：成人HK$600 /小童HK$430 (另收加一服務費) ○ 費用包括： 指定維港航行體驗、主題船上自助餐、現場樂隊表演、全船LuLu豬主題打卡體驗，以及對應的紀念船票禮盒套裝。 早鳥優惠：凡參加12月15日或以前的【「幻彩詠香江」海上自助晚餐】，可以優惠價HK$499 購買套票。