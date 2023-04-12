洋酒展覽︱DFS x 新濠天地 《傳世佳釀》品鑑酒珍藏展

自從金巴開通，現在往返港澳，更加方便快捷。對於喜好美酒佳餚的劉伶，不妨乘金巴到澳門，參觀DFS與澳門新濠天地合作舉辦的第11屆《傳世佳釀》活動。今年主題為「品鑑新境界」的《傳世佳釀》，為一班嗜好杯中物的朋友，於全球各地搜羅超過100款備受讚譽的珍貴佳釀。

6 大展品 50 家知名酒商參展 來自世界各地的50家知名美酒品牌，承諾以珍稀酒窖和釀酒廠新品，以及獨一無二的酒瓶，和專為DFS打造的特別系列，帶給酒迷獨特驚喜。《傳世佳釀》希望將品鑑美酒，視成彌足珍貴的體驗，鼓勵客人透過欣賞崇高創作工藝、觸摸瓶身設計、細聞獨特香氣、品嘗丹寧的複雜味道、甚至欣賞釀酒匠人背後的精神，以提升賞酒時的感官體驗。