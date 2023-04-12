洋酒展覽︱DFS x 新濠天地 《傳世佳釀》品鑑酒珍藏展

自從金巴開通，現在往返港澳，更加方便快捷。對於喜好美酒佳餚的劉伶，不妨乘金巴到澳門，參觀DFS與澳門新濠天地合作舉辦的第11屆《傳世佳釀》活動。今年主題為「品鑑新境界」的《傳世佳釀》，為一班嗜好杯中物的朋友，於全球各地搜羅超過100款備受讚譽的珍貴佳釀。
6大展品 50家知名酒商參展
來自世界各地的50家知名美酒品牌，承諾以珍稀酒窖和釀酒廠新品，以及獨一無二的酒瓶，和專為DFS打造的特別系列，帶給酒迷獨特驚喜。《傳世佳釀》希望將品鑑美酒，視成彌足珍貴的體驗，鼓勵客人透過欣賞崇高創作工藝、觸摸瓶身設計、細聞獨特香氣、品嘗丹寧的複雜味道、甚至欣賞釀酒匠人背後的精神，以提升賞酒時的感官體驗。
DFS將場地打造成6大區域，包括酩悅軒尼詩帝亞吉歐品牌(Moët Hennessy Diageo brands)、香檳、單一麥芽威士忌、干邑、葡萄酒和其他烈酒，劉伶可藉此與世界的領先美酒品牌交流。DFS專業團隊亦會精挑細選一系列活動的專屬產品，藉此展現事次展覽對美酒傳統、歷史、工藝和創新的重視。因此《傳世佳釀》展示的美酒及展品，全都是彰顯釀酒匠人的精湛技藝和卓越品質，引領客人品鑑美酒達新的境界，體驗歷經時空的沉醉傳奇。