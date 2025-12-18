洗公仔方法｜在家清洗6招最快5分鐘完成 附洗衣機用法及禁忌 (有片）

洗公仔｜在家清洗毛公仔6大方法 洗衣機用法及禁忌 最快5分鐘清潔完成(有片）

不少人家中都有毛公仔，但要清洗放久了滿佈灰塵的公仔，相信也是大家的苦惱，毛公仔容易存有細菌、塵蟎滋生溫床，的確需要定期清洗，而清潔毛公仔也不是想像中困難及複雜，到底毛公仔可以放進洗衣機嗎？要清潔毛公仔又應如何入手？今天跟大家分享最簡單清潔毛公仔的6種方法！

1：手洗毛公仔不可用熱水 洗滌標籤標示需要手洗的毛公仔，也需要用中性洗衣液及冷水清洗，避免使用熱水和潔力太強的清潔劑，以免損壞公仔表面的布料或毛質。

2：洗衣機洗毛公仔 表面有塑膠眼睛、配件的毛公仔，要放進網袋才能清洗，否則會刮花這些堅硬的部分。用洗衣機時要使用溫和的洗衣程序，而不要使用脫水程序，以免毛公仔在脫水過程中因拉扯而損壞。取出毛公仔後，可以用乾毛巾包好和印走水份，再在通風的地方晾乾毛公仔。

3：清洗機洗的毛公仔 有部份毛公仔不能浸水清洗，需要以較溫和的方法清潔，可以先去除表面的灰塵，才以中性的洗衣液配合毛巾輕柔擦拭毛公仔表面。

4：粗鹽洗走灰塵 放在高處的毛公仔雖然較少因使用而造成的痕跡，但容易鋪滿灰塵。想用較為溫和的方法清潔這類滿佈灰塵的毛公仔，可以使用粗鹽清潔，再用濕布輕抹表面。

5：梳打粉去污漬 毛公仔上沾上油污、原子筆漬、口水漬等污漬，可以用梳打粉打圈擦拭，把污漬去掉。

6：高溫蒸汽清潔大毛公仔 衣物掛熨機噴出的蒸汽，可以殺死毛公仔上的細菌和塵蟎。體積大的毛公仔難以用手洗或其他以上方法，用蒸汽清潔大毛公仔，能確保表面每一個角落也沒有忽略。 原文刊登於Yahoo C9．達人