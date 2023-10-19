熱門搜尋:
莎莉蛋糕 施政報告2023 于品海 以巴衝突 煥然壹居 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-19 13:15:15

洗公仔｜在家清洗毛公仔6大方法 洗衣機用法及禁忌 最快5分鐘清潔完成(有片）

分享：
洗公仔｜在家清洗毛公仔6大方法 洗衣機用法及禁忌 最快5分鐘清潔完成(有片）

洗公仔｜在家清洗毛公仔6大方法 洗衣機用法及禁忌 最快5分鐘清潔完成(有片）

不少人家中都有毛公仔，但要清洗放久了滿佈灰塵的公仔，相信也是大家的苦惱，毛公仔容易存有細菌、塵蟎滋生溫床，的確需要定期清洗，而清潔毛公仔也不是想像中困難及複雜，到底毛公仔可以放進洗衣機嗎？要清潔毛公仔又應如何入手？今天跟大家分享最簡單清潔毛公仔的6種方法！

Ad Block
1：手洗毛公仔不可用熱水

洗滌標籤標示需要手洗的毛公仔，也需要用中性洗衣液及冷水清洗，避免使用熱水和潔力太強的清潔劑，以免損壞公仔表面的布料或毛質。

2：洗衣機洗毛公仔

表面有塑膠眼睛、配件的毛公仔，要放進網袋才能清洗，否則會刮花這些堅硬的部分。用洗衣機時要使用溫和的洗衣程序，而不要使用脫水程序，以免毛公仔在脫水過程中因拉扯而損壞。取出毛公仔後，可以用乾毛巾包好和印走水份，再在通風的地方晾乾毛公仔。

用洗衣機洗毛公仔，要留意不要使用脫水程序，以免毛公仔在脫水過程中因拉扯而損壞。

用洗衣機洗毛公仔，要留意不要使用脫水程序，以免毛公仔在脫水過程中因拉扯而損壞。

3：清洗機洗的毛公仔

有部份毛公仔不能浸水清洗，需要以較溫和的方法清潔，可以先去除表面的灰塵，才以中性的洗衣液配合毛巾輕柔擦拭毛公仔表面。

4：粗鹽洗走灰塵

放在高處的毛公仔雖然較少因使用而造成的痕跡，但容易鋪滿灰塵。想用較為溫和的方法清潔這類滿佈灰塵的毛公仔，可以使用粗鹽清潔，再用濕布輕抹表面。

5：梳打粉去污漬

毛公仔上沾上油污、原子筆漬、口水漬等污漬，可以用梳打粉打圈擦拭，把污漬去掉。

6：高溫蒸汽清潔大毛公仔

衣物掛熨機噴出的蒸汽，可以殺死毛公仔上的細菌和塵蟎。體積大的毛公仔難以用手洗或其他以上方法，用蒸汽清潔大毛公仔，能確保表面每一個角落也沒有忽略。

原文刊登於Yahoo C9．達人

衣物掛熨機噴出的蒸汽，可以清潔大型毛公仔的表面。

衣物掛熨機噴出的蒸汽，可以清潔大型毛公仔的表面。

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受