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生活
2023-09-18 18:00:00

洗冷氣機教學｜ 教你正確洗冷氣方法+所需工具 DIY6步輕鬆洗走灰塵！

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洗冷氣機｜6步輕鬆洗走灰塵！ 教你正確洗冷氣方法+所需工具

洗冷氣機｜6步輕鬆洗走灰塵！ 教你正確洗冷氣方法+所需工具

如果多個月沒有開過冷氣，如果不徹底清洗乾淨，不但令冷氣機效能下降，長期吸入灰塵更會對身體有影響。以下為大家家分享正確洗冷氣方法，以及所需工具。大家不妨在夏天前先清潔好冷氣機，還自己清新空氣之餘，更可省掉找冷氣師傅的成本！

真寒底與假寒底如何分？（am730製圖） 真寒底與假寒底如何分？（am730製圖） 真寒底與假寒底如何分？（am730製圖） 真寒底與假寒底如何分？（am730製圖） 真寒底與假寒底如何分？（am730製圖） 真寒底與假寒底如何分？（am730製圖）

洗冷氣機｜冷氣要多久洗一次？

夏日炎炎，不少人都會在家中24小時長開冷氣。當發現冷氣機調教到最冷仍未能帶來涼快，可能是因為冷氣機積聚太多灰塵所致。太多灰塵除了會令冷氣機效能減低、耗電量增加外，更會令空氣質素下降，容易引致鼻敏感甚至肺炎。因此建議每年最少清洗2次，最好在夏天開始及結束後各洗一次，徹底洗淨累積的灰塵，去除微生物滋生、消滅細菌根源，家人的健康都會有所保障

▼即睇清洗冷氣機必備工具！▼

冷氣泡沫清潔劑：有效溶化灰塵 油掃：掃走較大的灰塵，建議選擇硬毛款，更容易清走塵埃 毛巾 噴水壺

DIY洗冷氣機｜6大步驟 輕鬆洗走冷氣機灰塵！

洗冷氣機第1步 關掉總電源

清冷氣之前，緊記要先關掉電源。由於在清洗過程會接觸到水，為免觸電及令機件損耗，大家應該先把關掉電掣。如果家中的冷氣機只有遙控器開關，則可以在電箱關掉冷氣的保險絲。

洗冷氣機第2步 拆開隔塵網沖水

之後就可以打開冷氣機的外殼，並取出隔塵網。只需要用清水沖洗，不需要用到任何清潔劑，沖洗後放在陰涼地方晾乾即可。

關掉總電源 拆開隔塵網沖水
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洗冷氣機第3步 掃走表面塵埃

拿走隔塵網後，可先用濕毛布抹冷氣機四周污積。然後再將垃圾袋一分為二，貼在冷氣機的兩側，確保之後冷氣泡沫清潔劑的時候，污水及灰塵不會滴到其他地方。再油掃掃走卡在中間的塵埃即可。

洗冷氣機第4步 噴冷氣清潔劑

將冷氣泡沫清潔劑上下搖勻後，噴在冷氣機的蒸發器上。靜置至泡沫消失後，,再用毛巾抹走多餘的清潔劑。

掃走表面塵埃 噴冷氣清潔劑

洗冷氣機第5步 用噴水壺再次清潔

大家可以視乎冷氣機的情況，再以噴水壺徹底清潔罅隙。靜待20分鐘，至所有機件都有足夠時間晾乾。

洗冷氣機第6步 裝回冷氣機

裝回隔塵網及外殼，開啟電源測試冷氣機運行情況後，即可開心使用！

用噴水壺再次清潔 裝回冷氣機
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常見問題

問：幾時需要清洗冷氣機？

答：定期清洗與消毒冷氣機是非常重要，不只可以去除微生物滋生、消滅細菌根源，而且可以延長冷氣機使用壽命，每年最少洗冷氣機兩次...詳情

問：洗冷氣機需要甚麼工具？

答：洗冷氣機需要準備冷氣泡沫清潔劑、油掃、毛巾、噴水壺...詳情

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