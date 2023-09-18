洗冷氣機教學｜ 教你正確洗冷氣方法+所需工具 DIY6步輕鬆洗走灰塵！

夏日炎炎，不少人都會在家中24小時長開冷氣。當發現冷氣機調教到最冷仍未能帶來涼快，可能是因為冷氣機積聚太多灰塵所致。太多灰塵除了會令冷氣機效能減低、耗電量增加外，更會令空氣質素下降，容易引致鼻敏感甚至肺炎。因此建議每年最少清洗2次，最好在夏天開始及結束後各洗一次，徹底洗淨累積的灰塵，去除微生物滋生、消滅細菌根源，家人的健康都會有所保障。

DIY洗冷氣機｜ 6 大步驟 輕鬆洗走冷氣機灰塵！

洗冷氣機第1步 關掉總電源

清冷氣之前，緊記要先關掉電源。由於在清洗過程會接觸到水，為免觸電及令機件損耗，大家應該先把關掉電掣。如果家中的冷氣機只有遙控器開關，則可以在電箱關掉冷氣的保險絲。

洗冷氣機第2步 拆開隔塵網沖水

之後就可以打開冷氣機的外殼，並取出隔塵網。只需要用清水沖洗，不需要用到任何清潔劑，沖洗後放在陰涼地方晾乾即可。