洗碗方法｜錯誤習慣+對應改善秘訣 清潔劑點用法？

基本上大部份家庭在家中都有洗碗的習慣，但其實洗碗亦有技巧，如果隨便清洗碗碟，有機會對健康造成負面的影響。以下就有5個錯誤的洗碗習慣及對應改善方法，防止愈洗愈污糟！

錯誤洗碗｜用水浸碗 不少人習慣在洗碗時先將所有碗碟浸泡在鋅盤內，而清洗的時候亦反覆將碗浸在水中，但實際上整個鋅盤卻是細菌集中地，若清潔不乾淨便會留下細菌殘留碗中。因此建議不要將碗碟浸於水中，而是逐個清洗，以防因清潔不乾淨而令細菌影響腸道健康。

錯誤洗碗｜不更換洗碗用品 用來洗碗的百潔布、鋼絲刷或抹布等洗碗用具不但用來清潔碗盤，還會用來抹鋅盤、桌面等，由於每日都會經過洗潔精清洗，所以看起來並不算骯髒，但實際卻上暗藏細菌！建議最好定期更換及洗碗用品，而且每次用完都要在通風處晾乾，以防細菌，因潮濕而悄悄滋生。

錯誤洗碗｜不稀釋洗潔精 有些人會直接將洗潔精倒在需要清洗的碗碟中使用，但未經過稀釋的洗潔精較難清潔，容易殘留在碗碟之中。這樣做除了總會覺得碗碟帶有黏笠感外，還有機會影響肝功能，對身體造成影響。所以建議最好先將洗潔精加水稀釋成泡沫使用，然後再用足夠的清水清洗乾淨，才可以確保碗碟不會對人體有害。

錯誤洗碗｜洗碗後不晾乾 如果洗碗後沒有晾乾碗碟的習慣，不但容易因殘留的積水滋生細菌，而且直接放入廚櫃中還有機會導致潮濕發霉，所以最好在洗完碗後先將碗碟晾乾或用廚房紙或乾布擦乾，最後再放入廚櫃中即可。