生活冷知識｜定期清潔洗衣機！5個清潔洗衣機技巧 防止衣服積聚細菌

清潔洗衣機｜洗衣液格 洗衣液格內容易殘留洗衣液、柔順劑等各種液體，同時會留下積水，因此建議定期清潔以保潔淨。而清洗洗衣液格的方法十分簡單，只要拉出洗衣液格，用清水將殘留的洗衣液或柔順劑沖洗乾淨，再將少量洗衣機專用清洗劑溶解在水中，沾在牙刷上刷洗洗衣液格內外，最後用乾布擦乾即可。

清潔洗衣機｜機門密封圈 使用洗衣機後若習慣直接關門，容易令機門或密封圈上的積水變成霉菌或積聚細菌。如果發現已經有發黑發霉的情況，可以用濕毛巾蘸取漂白水，然後濕敷一晚便有助去除表面霉菌 。而沒有霉菌的話，則可以用牙膏或酒精來清洗密封圈，用濕布輕輕拭擦即可去除污漬，最後再用乾布抹乾或待自然風乾即可。

清潔洗衣機｜內筒：專用清洗劑 部分洗衣機具有內筒清洗功能，如沒有則可以使用一般洗衣服模式來清潔內筒。清潔內筒時，只需要將一包洗衣機內筒專用清洗劑倒入洗衣液格中，然後按洗衣程序清潔即可。不過有些專用清洗劑的用法可能會不同，建議最好按照說明書進行清潔。

清潔洗衣機｜內筒：梳打粉 除了專用清洗劑，利用梳打粉同樣可以以自然的方式清潔洗衣機內筒。先將50g梳打粉與500mL清水混合均勻，然後倒入洗衣機中，再開啟清潔模式或洗衣模式運行5分鐘，再關閉靜置2小時，最後再重新開啟洗衣模式即可把洗衣機內的陳年污垢清洗乾淨。