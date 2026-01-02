洗衣機選購指南｜要慳水慳電、兼顧衣物護理？5步教你選對機型 洗得智慳！（附品牌推薦）

洗衣機幾乎是家家戶戶必備的家電，但對於如何挑選一部真正適合自己或家庭的洗衣機，似乎大家仍然充滿疑問：到底應該著眼於價錢？抑或功能是否包羅萬有？其實，洗衣機的設計、科技、貼心細節等，都會直接影響衣物護理、能源消耗，甚至生活質素，並不只是「洗衫咁簡單」！以下分享5個揀選洗衣機的基本步，幫大家揀出性價比之選，讓衣物從此洗得乾淨的同時，「洗得智慳」！ 揀選洗衣機基本步1｜計算所需洗衣量 洗衣機的洗衣量，則最大洗滌容量，是第一項需要考慮的因素。一般而言，可以「（家庭人數 x 1.5公斤）+ 1公斤」估算出所需的洗衣量。若投放超出最大洗滌容量的衣物，會令洗衣機超出負荷，洗衣機摩打運轉不暢順，輕則衣物未能清洗乾淨，嚴重更會「洗壞部機」！

VESTEL V Sense變頻系列洗衣機配備水流感應及水位感應，放入衣物時，系統會自動偵測衣物重量，智能調整注水量、洗衣時間及電力輸出，避免浪費資源。

過量衣物會「洗壞部機」，那麼每日都要「開機洗衫」，衣物量較少的話，又會否浪費水電？市面上有洗衣機配備水流感應及水位感應，放入衣物時，系統會自動偵測衣物重量，智能調整注水量、洗衣時間及電力輸出，避免浪費資源。另外，水流感應除了可以精準計算注水量外，亦可同時偵測水量超標，一旦水位出現異常，系統便會立即停止注水並啟動排水程序，以免水量過多溢出，減少水浸危機。 揀選洗衣機基本步2｜調節轉速高低 洗衣機轉速高低會直接影響衣物的脫水效果、衣物磨損程度，以及洗衣機運作時所產生的噪音。揀選配備轉速感應的洗衣機就可以按需要調節轉速，避免衣物纖維因轉速過高受到拉扯及磨損，保護衣物不易變形之餘，在脫水過程中亦可減少劇烈震動所產生的噪音。

VESTEL V Sense變頻系列洗衣機機身兩側採用「AIRFOIL翼形壓紋」設計，證實有助提升機身堅固度，同時有助於分散及吸收震動，可減少洗衣機於運作時的震動幅度。

而機身設計對於降低洗衣機轉動時產生的噪音同樣有幫助。部分洗衣機會於機身兩側加入特別的AIRFOIL翼形壓紋設計，其原理是利用飛翼型紋理達至分散及吸收震動的效果，不但有助減輕噪音，更可減少洗衣機於運作時的震動幅度，令機身不易搖晃。配合新一代變頻摩打技術，加倍減震降噪，自然更加穩定耐用。

揀選洗衣機基本步3｜掌握水溫控制 除了要留意轉速調節外，水溫控制亦是直接影響衣物會否變形及清潔度的關鍵。對於部分特別材質衣物，例如羊毛、絲綢等，揀選合適轉速，以及配備溫度感應的洗衣機，就可以時刻掌握水溫變化，精準調節加溫與進水，將水溫維持在最理想水平，避免衣物因水溫過熱而縮水或者變形，同時可令加入的洗衣劑有最佳溶解效果，衣物自然洗得更乾淨。溫度感應系統亦會在水溫達到理想水平後停止加熱，節省能源。

VESTEL V Sense變頻系列洗衣機內建「防敏潔淨洗衣程序」，先以60°C熱水反覆浸洗衣物，進一步去除污垢及殘餘洗衣劑，再配合洗衣程序啟動抗菌功能，讓衣物更潔淨，為皮膚提供多一層保護。

對於家有初生嬰兒或本身皮膚較為敏感的人士，衣物的清潔度絕對是最大的考量。部分洗衣機可以選擇以60°C熱水反覆浸洗衣物，配合防敏潔淨洗衣程序清洗，有助更進一步去除衣物污垢、確保無洗衣劑殘留，有效防止皮膚敏感。 揀選洗衣機基本步4｜電壓保護機制 這一點對生活在香港的都市人而言，可能較易被忽略。事關香港電力供應素來穩定，鮮少出現大規模停電情況。然而，近年頻繁出現的極端天氣如暴雨、強颱風、閃電等，亦令「電力驟降」問題開始出現。 雖然電力驟降發生時間短暫，每次可能只是1、2秒，電器「跳一跳掣」後又回復正常，但電力驟降會影響比較敏感的電力裝置，其中就包括洗衣機。若洗衣機在電力驟降期間運作，突然變動的電壓輕則會令洗衣機運作中途停止，嚴重更有機會令到洗衣機內部組件過熱甚至燒燬。市面上有洗衣機特別針對電壓問題，於主機板安裝感應器，電壓感應可以持續偵測輸入的電壓，一旦發現異常波動，就會立即啟動保護機制，保護洗衣機內部組件，減少需要更換零件的次數，有效延長洗衣機壽命。 揀選洗衣機基本步5｜能源及用水效益標籤 洗衣機作為耗水又耗電的家庭必需品，選擇有1級能源及1級用水效益標籤的機形無疑可節省更多水電。2025年9月底，機電工程署更新了能源標籤評級標準，比以往要求更嚴格。換言之，目前市面上仍然貼有1級能源標籤的洗衣機，其所節省的電量會比以往更多。另外，1級用水效益標籤亦是重要的指標，兩者兼備就代表該款洗衣機「既慳水又慳電」。

VESTEL V Sense變頻系列洗衣機可以實時知道各種洗衣程序所需的用電及用水。

不過，單純參考兩張標籤的數據，大家對於洗衣機如何真正做到節省水電，或許會覺得抽象。市面上有洗衣機已經可以做到實時知道各種洗衣程序所需的用電及用水量，更有ECO-INDEX 顯示，非常方便且環保。

土耳其「國民家電」VESTEL首度攻港 以上提及的5個揀選洗衣機基本步，VESTEL V Sense變頻系列洗衣機全數做得到。香港人對VESTEL這個品牌可能較為陌生，來自土耳其的VESTEL，可謂土耳其「國民家電」品牌。作為優質家電出口大國，VESTEL自設廠房生產各式家電，由電視、雪櫃、洗衣機，以至智慧家居等應有盡有，更出口至全球超過150個國家，品質與實力絕對有保證。

V Sense變頻系列洗衣機 5感智控把關 度身訂造最佳洗衣效果 VESTEL首度攻港，率先引進4款V Sense變頻系列洗衣機，全部土耳其製造，根據歐洲標準生產。V Sense全系列配備「5感智控感應系統」，包括水流感應、水位感應、轉速感應、溫度感應、電壓感應，並加入多項貼心設計：洗衣機機門外層設有隔熱防護蓋，避免因誤觸機門而燙傷；中英雙語操作面板設計，方便家中長者或外傭；更可自主選擇衣物污漬類型及骯髒程度，並據此調節用水量等，各種溫度、轉速、洗衣和脫水程序，合共接近200種不同洗衣設定組合，真正按照用家需要，度身訂造最佳洗衣效果，同時做到節能環保，重新定義洗衣體驗！

VESTEL V Sense變頻系列洗衣機可自主選擇衣物污漬類型及骯髒程度，並據此調節用水量等，合共提供接近200種不同洗衣設定組合。