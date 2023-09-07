洗銀方法丨洗銀水、抹銀布、牙膏等5大清潔銀器方法 附防氧化變黑貼士

銀器既美觀又容易配搭，因此很多人都喜歡日常配戴銀飾品，但它的缺點是長時間配戴後容易變暗和變黑。因為銀器在接觸空氣時會產生化學反應，形成呈黑色的氧化物或硫化物，使表面變黑。而我們日常接觸的汗水、泳池水、化妝品及污垢等物質都會加速銀器的氧化。今次介紹幾種清洗銀器及銀飾品的工具，讓它們恢復光澤。
洗銀方法丨洗銀水
洗銀水是常見用來清潔銀器的用品，但它所含的各種化學成分有機會刺激皮膚，因此使用時應多加注意，最好在通風的環境及配戴手套使用。
- 準備一個容器，加入適量的銀器專用清潔劑（又稱洗銀水）
- 按照洗銀水包裝上的指示時間把銀器浸泡在洗銀水中，避免長時間浸泡銀器
- 使用軟刷或海綿輕輕擦拭銀器表面以去除表面的氧化物及污垢，注意使用質地柔軟的工具，以免刮傷銀器表面
- 用清水徹底沖乾淨銀器，確保洗銀水完全被洗去。
- 用柔軟的抹布輕輕擦乾銀器
洗銀方法丨抹銀布
抹銀布比洗銀水相對方便和易於使用，多數抹銀布都含有清潔劑和拋光劑，因此不需要和其他清潔劑一起使用，亦應避免弄濕抹銀布，以免破壞表面成分。
- 首先用軟刷或柔軟的布把銀器表面的塵埃和污垢清除
- 用抹銀布輕輕擦拭銀器表面，其中的化學物質和拋光物料能去除氧化物，令銀器回復光澤
- 抹銀器時應柔和地單向擦拭，避免使用太大的力度及來回擦拭，以免刮花銀器
- 最後用乾淨柔軟的布輕輕擦乾淨銀器表面
洗銀方法丨牙膏
牙膏含有研磨劑及清潔劑成分，在一定程度上能去除銀器表面的氧化物。
- 在質地柔軟的乾布上擠出少量牙膏
- 在銀器變黑的位置上輕輕擦拭，直至銀器恢復亮澤
- 用清水沖走牙膏，再用乾淨的布擦乾銀器即可
洗銀方法丨梳打粉
梳打粉的鹼性成分能中和銀器表面的酸性氧化物，從而去除污垢。
- 準備一個容器，混合3:1的梳打粉和熱水製成糊狀清潔液
- 將銀器放入清潔液中浸泡約十至十五分鐘
- 用軟刷或海綿在銀器表面輕輕擦拭，去除氧化物及污垢
- 取出銀器，用清水徹底沖洗，再用乾淨的軟布抹乾即可
注意：梳打粉有可能不適用於有特殊塗層的銀器，使用前宜先咨詢廠商。
洗銀方法丨洗潔精
除了氧化物，銀器表面粘附的油脂和污垢也是令銀器變黑變暗的原因，洗潔精能有效去除這些污垢。
- 準備一個盆，加入適量溫水
- 加入少量洗潔精
- 將銀器放入溶液中浸泡約五至十分鐘
- 用軟刷或海綿輕輕擦拭銀器
- 用清水徹底沖洗，再用乾淨的軟布抹乾。
銀器防氧化小貼士
多配戴銀器，因為人體分泌的油脂可作為天然的保護膜，防止銀器氧化，但注意最好在化好妝、噴完香水及塗好防曬霜後才戴上飾物，以免銀器接觸化學物質而加速氧化。
在洗澡、游泳、桑拿、運動、煮食、打掃清潔等活動前先除下銀器，避免銀器接觸各種物質及熱力而加速氧化。
把每個銀器獨立存放在乾爽及陰涼的地方，避免飾物之間碰撞令表面刮花，最好使用飾物專用的小包或密封袋或盒子來收藏銀器。
原文刊登於 YahooC9．達人