洗銀方法丨洗銀水、抹銀布、牙膏等5大清潔銀器方法 附防氧化變黑貼士

銀器既美觀又容易配搭，因此很多人都喜歡日常配戴銀飾品，但它的缺點是長時間配戴後容易變暗和變黑。因為銀器在接觸空氣時會產生化學反應，形成呈黑色的氧化物或硫化物，使表面變黑。而我們日常接觸的汗水、泳池水、化妝品及污垢等物質都會加速銀器的氧化。今次介紹幾種清洗銀器及銀飾品的工具，讓它們恢復光澤。

洗銀水是常見用來清潔銀器的用品，但它所含的各種化學成分有機會刺激皮膚，因此使用時應多加注意，最好在通風的環境及配戴手套使用。

抹銀布比洗銀水相對方便和易於使用，多數抹銀布都含有清潔劑和拋光劑，因此不需要和其他清潔劑一起使用，亦應避免弄濕抹銀布，以免破壞表面成分。

牙膏含有研磨劑及清潔劑成分，在一定程度上能去除銀器表面的氧化物。

注意：梳打粉有可能不適用於有特殊塗層的銀器，使用前宜先咨詢廠商。

梳打粉的鹼性成分能中和銀器表面的酸性氧化物，從而去除污垢。

除了氧化物，銀器表面粘附的油脂和污垢也是令銀器變黑變暗的原因，洗潔精能有效去除這些污垢。

銀器防氧化小貼士

多配戴銀器，因為人體分泌的油脂可作為天然的保護膜，防止銀器氧化，但注意最好在化好妝、噴完香水及塗好防曬霜後才戴上飾物，以免銀器接觸化學物質而加速氧化。

在洗澡、游泳、桑拿、運動、煮食、打掃清潔等活動前先除下銀器，避免銀器接觸各種物質及熱力而加速氧化。

把每個銀器獨立存放在乾爽及陰涼的地方，避免飾物之間碰撞令表面刮花，最好使用飾物專用的小包或密封袋或盒子來收藏銀器。

原文刊登於 YahooC9．達人