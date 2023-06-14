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2023-06-14 17:59:15

洛衫磯爆紅流心蛋／半熟蛋／炒滑蛋三文治店Eggslut 16/6 Fashion Walk搞開幕派對 記得打卡 / 拎試食COUPON / 紀念品

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EGGSLUT香港店

EGGSLUT香港店

以雞蛋為三文治主角，由洛杉磯開到亞洲的滑蛋三文治專門店Eggslut，終於來到香港銅鑼灣Fashion Walk，並將於本星期五616日舉行盛大開幕日，屆時將品牌的洛杉磯街頭文化帶到香港店，以塗鴉風格背景和嘻哈音樂創造活力氛圍，並配以快閃舞蹈表演來展開序幕！活動當日還有多個可供拍照的背景布置和照相亭，方便大家打卡留念，開幕當日更獨家發放招牌特色三文治換領券；另將贈送一系列紀念品，包括扇子、徽章、布袋和手提電腦貼紙等。

洛杉磯爆紅蛋三文治店Eggslut│必試$69 Fairfax Sandwich  小食吸引

2011年由美國廚師Alvin Cailan開創的EGGSLUT，由街頭食物貨車搖身一變成為「蛋治」（外貌是漢堡包）連鎖店，先後在倫敦、新加坡、東京、南韓和香港等主要城市開設分店，更以自己喜愛的雞蛋加以發揮成為主角，6款三文治，與其他地區分店一樣，可選擇流心蛋或者嫩滑炒蛋，另可追加煙肉、雞肉腸、包括招牌嫩蛋三文治「Fairfax Sandwich($69)，以自家研發的鬆軟布里歐面包(brioche bun)作為包身，再以放養飼雞蛋製作的炒蛋，搭配細蔥、焦糖洋蔥、車打芝士、沙律醬、秘製醬汁等作餡料；另有價錢最貴的美國USDA頂級三角脊扒三文治($159)

小食方面選擇豐富，包括人氣招牌小吃「Slut」，玻璃樽內盛有雞蛋和薯蓉，經低溫慢煮後灑上蔥花同海鹽調味，再搭配香脆法式麵包，成半熟蛋薯蓉配多士；另有迷你松露薯餅、紅酒醋洋奶芝士火箭菜沙律、自家製海鹽黑朱古力曲奇及牛油酪奶餅等。飲品MENU則比較普通，只供應大路的橙汁、汽水、冷熱咖啡及礦泉水。

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洛杉磯爆紅蛋三文治店Eggslut│蔬菜代包  真係可以「走包」  秘香港早餐

食包想走包淨食餡已不是笑話，店方免費提供「走包」服務，更可以蔬菜代替所有包身，成為健康有營的特色沙律，而香港店更將提供獨家限定餐單，靈感來自本地的風味和配料，將以全新手法演繹出的香港的經典早餐！不過店方尚未公布餐單，各位FANS要留意了

開幕派對詳情：

  • 16/6/2023 （星期五下午2
  • 銅鑼灣記利佐治街Fashion Walk 11-19號地
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