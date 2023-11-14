活動預告｜英國鬼才藝術家Mr Doodle 周日現身香港站即席塗鴉 拍賣作品支持本地兒童機構

英國知名藝術家Mr Doodle「塗鴉先生」以其獨有的塗鴉圖案而為人熟悉，這位藝術界名人將於周日(11月19日)現身港鐵香港站，為一眾乘客及藝術愛好者即席表演塗鴉創作，其作品之後更會捐出拍賣，以幫助本地兒童機構Make-A-Wish。

Mr Doodle的名字源自「DOODLE」一詞，意思是「漫無目的地設計」或「潛意識創造」，作品在全球享負盛名，不時與著名品牌進行跨界合作。致力把藝術注入乘客生活的港鐵，由11月19日至12月3日將和藝術門畫廊合作，於香港站港鐵藝術舞臺舉辦《太空中的塗鴉先生》展覽，並將於11月19日活動首天的下午4時，邀請國際知名藝術家Mr Doodle「塗鴉先生」首次在香港的公共交通系統上，為一眾乘客及藝術愛好者即席表演塗鴉創作，以獨特的塗鴉風格將車站化身神奇的塗鴉世界。