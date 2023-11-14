活動預告｜英國鬼才藝術家Mr Doodle 周日現身香港站即席塗鴉 拍賣作品支持本地兒童機構

英國知名藝術家Mr Doodle「塗鴉先生」以其獨有的塗鴉圖案而為人熟悉，這位藝術界名人將於周日(11月19日)現身港鐵香港站，為一眾乘客及藝術愛好者即席表演塗鴉創作，其作品之後更會捐出拍賣，以幫助本地兒童機構Make-A-Wish。
Mr Doodle的名字源自「DOODLE」一詞，意思是「漫無目的地設計」或「潛意識創造」，作品在全球享負盛名，不時與著名品牌進行跨界合作。致力把藝術注入乘客生活的港鐵，由11月19日至12月3日將和藝術門畫廊合作，於香港站港鐵藝術舞臺舉辦《太空中的塗鴉先生》展覽，並將於11月19日活動首天的下午4時，邀請國際知名藝術家Mr Doodle「塗鴉先生」首次在香港的公共交通系統上，為一眾乘客及藝術愛好者即席表演塗鴉創作，以獨特的塗鴉風格將車站化身神奇的塗鴉世界。
活動當日，一艘2米闊及1.5米高的巨型太空船將會降落港鐵香港站，Mr Doodle將運用特製的繪畫工具，在太空船表面即席以畫筆創作出標誌性黑白塗鴉圖案，展現充滿奇思妙想的才華，Mr Doodle更特別在創作中融入港鐵列車圖案，讓大家一起天馬行空的馳騁想像。此外，由本地非牟利慈善團體所邀請的十多名兒童，更獲邀與Mr Doodle一起參與太空船的互動藝術創作，鼓勵小朋友勇於自由探索，揮灑自我童真創意，分享他們的夢想的願望。
作品完成後，將於11月19日至12月3日在香港站限定展出，Mr Doodle的塗鴉插畫亦將遍布香港站港鐵藝術舞臺，包括車站牆壁畫布及柱身上連綿不絕的圖案，讓乘客投入Mr Doodle趣怪繽紛的塗鴉世界。展覽完結後，港鐵公司將捐出Mr Doodle的塗鴉太空船藝術品予本地兒童機構Make-A-Wish拍賣，以支持本地兒童慈善工作。
「太空中的塗鴉先生」香港站港鐵藝術舞臺 - 現場藝術表演
日期：2023年11月19日(星期日)
時間：下午4時
地點：港鐵香港站中環行人隧道(已付車費區域近香港站C 出入口)
「太空中的塗鴉先生」香港站港鐵藝術舞臺展覽
日期：2023年11月19日至12月3日
地點：港鐵香港站中環行人隧道(已付車費區域近香港站C 出入口)