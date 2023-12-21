活動預告｜Kuromi 12月23日現身銅鑼灣松本清 與粉絲合照/送KUROMI神秘紀念禮品

松本清銅鑼灣旗艦店的東京區，經常與不同日本次文化合作，向港人或各國旅客介紹日本最潮動漫或人氣角色。今次松本清首次聯乘Sanrio的Kuromi及Cinnamoroll，特別開設「Kuromi & Cinnamoroll x 松本清香港」期間限定店！限定店有多款獨家及Sanrio characters商品，包括獨家Kuromi及Cinnamoroll保濕護手霜及潤唇膏、收納袋、毛公仔及日常用品。另外，店內亦設有不同打卡位，讓粉絲們盡情拍照留念！