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生活
2023-12-21 15:26:23

活動預告｜Kuromi 12月23日現身銅鑼灣松本清 與粉絲合照/送KUROMI神秘紀念禮品

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活動預告｜Kuromi 12月23日現身銅鑼灣松本清 與粉絲合照/送KUROMI神秘紀念禮品

活動預告｜Kuromi 12月23日現身銅鑼灣松本清 與粉絲合照/送KUROMI神秘紀念禮品

松本清銅鑼灣旗艦店的東京區，經常與不同日本次文化合作，向港人或各國旅客介紹日本最潮動漫或人氣角色。今次松本清首次聯乘SanrioKuromiCinnamoroll，特別開設「Kuromi & Cinnamoroll x 松本清香港」期間限定店！限定店有多款獨家及Sanrio characters商品，包括獨家KuromiCinnamoroll保濕護手霜及潤唇膏、收納袋、毛公仔及日常用品。另外，店內亦設有不同打卡位，讓粉絲們盡情拍照留念！

Kuromi紫藤花主題打卡牆。 Kuromi紫藤花主題打卡牆。 店內亦設有不同打卡位，讓粉絲們盡情拍照留念！ 收銀位置都有Kuromi及Cinnamoroll的蹤影。

Kuromi更會於1223日現身松本清銅鑼灣，與一眾粉絲見面！現凡於松本清香港全線分店購買產品淨額滿$400(當中包括1件「Kuromi & Cinnamoroll x 松本清香港」獨家的護手霜或潤唇膏)，登入報名連結，並填寫個人資料，包括香港身份證中英文姓名、聯絡電話號碼、聯絡電郵及上傳有效收據即可登記參加，首30位登記者即可參與X'mas Greetings，當日不單可與Kuromi見面合照，更可獲得紀念禮品1份！

限定店有多款獨家Kuromi及Cinnamoroll保濕護手霜及潤唇膏、收納袋、毛公仔及日常用品。 限定店有多款獨家Kuromi及Cinnamoroll保濕護手霜及潤唇膏、收納袋、毛公仔及日常用品。 限定店有多款獨家Kuromi及Cinnamoroll保濕護手霜及潤唇膏、收納袋、毛公仔及日常用品。 限定店有多款獨家Kuromi及Cinnamoroll保濕護手霜及潤唇膏、收納袋、毛公仔及日常用品。 限定店有多款獨家Kuromi及Cinnamoroll保濕護手霜及潤唇膏、收納袋、毛公仔及日常用品。

Kuromi x 松本清香港 X'mas Greetings」活動詳情

📅日期：20231223(星期六)

時間：下午15:0015:30

📍松本清香港銅鑼灣旗艦店：銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心(Fashion Walk)G03-04F02-06號舖

 

報名詳情

名額：30個，先到先得(每位合資格參與人士可攜帶最多3位親友出席)

有效收據期限：2023127日至1221

有效登記期：2023127日至1221

截止登記日期：20231221日晚上23:59

結果公佈日期︰合資格參與人士會於20231218-22日收到電郵通知。

松本清銅鑼灣旗艦店Kuromi見面會報名連結

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