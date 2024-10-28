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生活
2024-10-28 17:10:00

浪映画創業作 古本森執導長片《野草》 自由定價社區巡映

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《野草》的編劇及導演古本森，正在指導演員演出。

《野草》的編劇及導演古本森，正在指導演員演出。

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多媒體創作人暨導演古本森(Benson Koo)，與一班志同道合的電影界朋友，成立的電影公司「浪映画」，首套創業作《野草》，由明天起至12月22日，於全港流動公映，現誠邀各大戲迷一起觀賞。文：司徒旭傑

古本森除了是一位影像創作人，更是一位文字工作者，他的首齣作品《野草》，不但自己編劇，更藉此致敬逝去的童年。Benson在電影中的文案寫道：「我們曾經將快樂寫在臉上，卻在長大的過程中慢慢將其遺忘。」

由一班電影工作者成立的「浪映画」，首套作品《野草》。 《野草》去年開拍，經歷逾一年後期製作才上映，是心機之作。 「浪映画」會是香港影壇的新力軍，戲迷留意。

一齣關於青春與童真的電影

 

《野草》去年拍攝暑假期間，Benson看到主演的3位小朋友──灃哥、冬橋、一立，還有伴著他們三人的唐狗Okee，個個都是天真無邪的笑臉；與及一眾攝製團隊兼出品人，廿幾三十歲人仍一臉稚氣，心裡感嘆：「假如他們不會長大不會老，那就好了。」Benson稱幸好還有電影，「電影能將他們快樂的臉孔永久留存。矯情的說話難以啟齒，唯有書寫出來，希望《野草》能為大家盜回逝去的青春。」

《野草》的故事講述暑假的長洲是鬧市外的一片樂土，三個小孩一隻狗，趁著島上居民出門旅遊或舉家移民，偷偷闖進不同人的家中，玩樂之餘，也透過孩童的目光，暗中破獲了成年人世界的秘密。直至暑假結束，三個站在成長交叉點的孩子，也迎來了截然不同的命運……《野草》片長52分鐘，粵語對白，中英文字幕，將會進行全港流動式放映，連結不同社區，如野草蔓延不息。

 

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戲中另一主角唐狗Okee。(《野草》劇照) 三位素人主角灃哥、冬橋、一立。(《野草》劇照) 電影講述關於成長與青春，題材任何觀眾都會有共鳴。(《野草》劇照)

逾30場門票自定價放映會

《野草》將會進行全港流動式放映，連結不同社區，上映地點包括中環何蘭正、油麻地永發茶餐廳、中環Chez Trente、觀塘太一、火炭人宇宙工作室、尖沙咀牧羊少年咖啡館、長洲渡日書店to-day bookstore、深水埗Moviemarks、長洲冰室、荃灣月下文具房Nocturnal及大嶼山My Seaside Park等，逾30場社區放映。

古本森決定將《野草》的門票，以免費形式登記入場，觀影後自由定價，有興趣觀賞的戲迷可到下列網址查詢上影日期、地點及預定戲票：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3h20flPk_0fMfL_rAWuhoQ1ThUhf2hMAHYIuhiJFS2b95QQ/viewform?usp=embed_facebook

(登記後在放映前一星期前，會受到Whatsapp提示)

《野草》選擇在長洲興記士多舉行首映禮，給戲迷另一觀賞體驗。 《野草》門票，可作紀錄品留念，或作書籤。 《野草》海報。

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浪映画 古本森 《野草》
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