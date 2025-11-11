熱門搜尋:

生活
2025-11-11 16:00:00

浪琴國際賽12月回歸馬場 世界級頂尖騎師雲集 韓流巨星RAIN現場獻唱

浪琴國際賽12月回歸馬場 世界級頂尖騎師雲集 韓流巨星RAIN現場獻唱

浪琴國際賽12月回歸馬場 世界級頂尖騎師雲集 韓流巨星RAIN現場獻唱

一年一度的香港國際賽事週將於12月載譽回歸，兩大焦點盛事—「浪琴國際騎師錦標賽」及「浪琴香港國際賽事」將分別於1210日（三）跑馬地馬場及1214日（日）沙田馬場舉行。屆時，全球頂尖騎師及世界級賽駒雲集香港這場國際級賽馬慶典不僅匯聚世界精英騎師與頂尖賽駒的激烈角逐，更融合星光熠熠的娛樂表演，包括：韓流巨星RAIN鄭智薰以及國際流行音樂組合Now United；還有環球風味美食與璀璨煙火匯演。各位馬迷們切勿錯過。

 

焦點一：浪琴國際騎師錦標賽

12位國際頂尖騎師將於1210日在跑馬地馬場一決高下，爭奪年度冠軍。當晚設有多項娛樂節目，包括煙火表演、啤酒園及現場音樂演出。國際流行組合 Now United 將作現場表演，香港成員曾家瑩（Ariel）及北京成員王南鈞（Krystian）亦會同場演出，為賽夜增添氣氛。

日期：1210日（星期三）

地點：跑馬地馬場

開賽時間：晚上630



焦點二：浪琴香港國際賽事

壓軸的「浪琴香港國際賽事」將於1214日舉行，吸引超過180匹國際賽駒角逐四項一級賽，包括「浪琴香港盃」、「香港一哩錦標」、「香港短途錦標」及「香港瓶」，總獎金高達1.3億港元。

韓國歌手 RAIN 鄭智薰將擔任開幕表演嘉賓，帶來勁歌熱舞；本地唱作人 XTIE 亦會於公眾席舞台演出。賽事結束後，Now United 將再度登場作壓軸表演，並有煙火匯演為活動作結。

另外，參加「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，於1214日下午 4 15分首500名按指示最快提交正確答案的參加者可獲指定浪琴香港盃連續三屆盟主「浪漫勇士」40 厘米高大公仔乙隻。

日期：1214日（周日）

地點：沙田馬場

入場禮品：指定國際賽紀念 Cap 帽（數量有限，送完即止）



焦點三：全新體驗與互動展區

沙田馬場今年設有多個全新打卡及互動體驗區。全新改造的「連薈」 交通樞紐無縫連結公眾投注大堂、「喜馬當先」、「永勝冰室」及「天馬驛」等熱門區域， 樞紐內特設「傳奇馬廊」互動展區，讓您即時與傳奇駿馬虛擬互動，近距離欣賞精英騎師的 專屬裝備；更有美國藝術家Adrian Landon 的機械雕塑「駿馬奔騰」，以動態藝術詮釋馬匹的力與美。

另外，全港首個四層數碼賽馬地標「天馬驛」亦帶來多重驚喜，完美平衡味蕾饗宴與互動樂趣！3Fudo Town匯聚拉麵、洋食等五大美食專區；4Izakaya則供應精緻居酒屋美食，讓馬迷在賽事間隙盡情品嘗環球風味；3M樓層設有AI打卡互動位及沉浸式體驗，4M樓層則可挑戰解謎遊戲及化身騎師體驗虛擬賽馬世界，讓馬迷盡情投入革新性馬場體驗。

 



門票套票

大會推出多款場地及旅遊套票，方便大家按行程靈活選擇。「跑馬地馬場餐飲及導賞套票」及「沙田馬場餐飲及導賞套票」包括入場通行、美食券及專業導賞服務，並附送指定小馬毛公仔乙隻。另設「國際賽事週旅遊套票」，行程涵蓋1210日的「浪琴國際騎師錦標賽」、翌日晨操觀賞與排位抽籤活動，最後以1214日的「浪琴香港國際賽事」作結，讓各位馬迷深入體驗賽馬活動的全貌。

 

線上打氣活動

馬會亦將舉辦「為馬壇英雄打氣」活動，首階段將於1123日、1130 日及127日展開，親臨沙田馬場即可近距離欣賞「浪琴香港國際賽事」獎盃。同時，入場觀眾可分享對心水騎師或馬匹的支持訊息，被挑選最具心思的三位參加者，即有機會得到指定親筆簽名的駿馬公仔乙隻及指定親筆簽名護目鏡乙個。打氣活動第二階段將於1128 日至127日，只要透過線上投票支持您心目中的英雄，更有機會贏取$50餐飲券。



「浪琴國際騎師錦標賽 」詳情

日期： 2025 12 10 日（周三）
時間：

下午4 30分開放入場

下午445分活動開始

晚上630分首場開跑

地點：

跑馬地馬場

 

 

「浪琴香港國際賽事」詳情

日期：  2025 12 14日（周日）
時間：

上午 10 25分開放入場

上午 11 10分活動開始

下午 12 25 分首場開跑

地點： 沙田馬場
查詢電話：

 1817

備註： 入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。

 

