浪琴國際賽12月回歸馬場 世界級頂尖騎師雲集 韓流巨星RAIN現場獻唱

一年一度的香港國際賽事週將於12月載譽回歸，兩大焦點盛事—「浪琴國際騎師錦標賽」及「浪琴香港國際賽事」將分別於12月10日（周三）跑馬地馬場及12月14日（周日）沙田馬場舉行。屆時，全球頂尖騎師及世界級賽駒雲集香港。這場國際級賽馬慶典不僅匯聚世界精英騎師與頂尖賽駒的激烈角逐，更融合星光熠熠的娛樂表演，包括：韓流巨星RAIN鄭智薰以及國際流行音樂組合Now United；還有環球風味美食與璀璨煙火匯演。各位馬迷們切勿錯過。

12位國際頂尖騎師將於12月10日在跑馬地馬場一決高下，爭奪年度冠軍。當晚設有多項娛樂節目，包括煙火表演、啤酒園及現場音樂演出。國際流行組合 Now United 將作現場表演，香港成員曾家瑩（Ariel）及北京成員王南鈞（Krystian）亦會同場演出，為賽夜增添氣氛。

另外，參加「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，於12月14日下午 4 時15分首500名按指示最快提交正確答案的參加者可獲指定浪琴香港盃連續三屆盟主「浪漫勇士」40 厘米高大公仔乙隻。

壓軸的「浪琴香港國際賽事」將於12月14日舉行，吸引超過180匹國際賽駒角逐四項一級賽，包括「浪琴香港盃」、「香港一哩錦標」、「香港短途錦標」及「香港瓶」，總獎金高達1.3億港元。

焦點三： 全新體驗與互動展區

沙田馬場今年設有多個全新打卡及互動體驗區。全新改造的「連薈」 交通樞紐無縫連結公眾投注大堂、「喜馬當先」、「永勝冰室」及「天馬驛」等熱門區域， 樞紐內特設「傳奇馬廊」互動展區，讓您即時與傳奇駿馬虛擬互動，近距離欣賞精英騎師的 專屬裝備；更有美國藝術家Adrian Landon 的機械雕塑「駿馬奔騰」，以動態藝術詮釋馬匹的力與美。

另外，全港首個四層數碼賽馬地標「天馬驛」亦帶來多重驚喜，完美平衡味蕾饗宴與互動樂趣！3樓Fudo Town匯聚拉麵、洋食等五大美食專區；4樓Izakaya則供應精緻居酒屋美食，讓馬迷在賽事間隙盡情品嘗環球風味；3M樓層設有AI打卡互動位及沉浸式體驗，4M樓層則可挑戰解謎遊戲及化身騎師體驗虛擬賽馬世界，讓馬迷盡情投入革新性馬場體驗。