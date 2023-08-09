海外升學│在港另覓無試升學捷徑 無需一試定生死 國際認可新選擇

大部分香港學生都以應考香港中學文憑考試(DSE)升讀大學，DSE因而被視為是本地學生12 年學習生涯的成績驗收。放榜後，相信一眾考生和家長都大有人歡喜有人愁，有些人成績未如理想，無法揀選心儀志願，為前途而忐忑不安。與其一昧憂心顧慮，不如拓展視野，尋覓另類升學途徑。DSE失手的後路不再只有重讀、報讀副學士或高級文憑課程，加拿大安省網上中學 (Ontario eSchool)提供的「加拿大安省高中文憑 (OSSD)」課程受世界各地大學認可，學生可憑藉 該文憑選擇報讀本地大學或海外升學、擴闊升學選擇；較低壓的計分制度同時也提高了成功入學的機會，創辦至今，入讀本地及海外大學率高達90%。

海外升學│加拿大安省高中文憑 (OSSD) 已獲十所香港大學院校認可

跳脫選科束縛，掌握升學主動權完成課程更獲國際學府的入學通行證，增加本地、海外升學優勢除了DSE成績，不少聯招可選報的課程亦看重考生的選修科目，若考生未能在中學時修讀與心儀志願相關的學科，儘管成績達標也只會失之交臂。加拿大安省網上中學(Ontario eSchool)為學生提供約50個被大學學分認可的課程選擇，多元的課程令學生擺脫傳統中學只能揀選2至3個選修科的限制，儘管在傳統中學未能修讀理想的選修課，也能透過報讀加拿大安省網上中學(Ontario eSchool) 彌補，增加獲心儀學科錄取的機會。學生可在完成課程經非聯招申請(non-JUPAS)報讀本地大學，加拿大安省高中文憑(OSSD)已獲十所香港大學院校認可。