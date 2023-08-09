海外升學│在港另覓無試升學捷徑 無需一試定生死 國際認可新選擇

大部分香港學生都以應考香港中學文憑考試(DSE)升讀大學，DSE因而被視為是本地學生12 年學習生涯的成績驗收。放榜後，相信一眾考生和家長都大有人歡喜有人愁，有些人成績未如理想，無法揀選心儀志願，為前途而忐忑不安。與其一昧憂心顧慮，不如拓展視野，尋覓另類升學途徑。DSE失手的後路不再只有重讀、報讀副學士或高級文憑課程，加拿大安省網上中學 (Ontario eSchool)提供的「加拿大安省高中文憑 (OSSD)」課程受世界各地大學認可，學生可憑藉 該文憑選擇報讀本地大學或海外升學、擴闊升學選擇；較低壓的計分制度同時也提高了成功入學的機會，創辦至今，入讀本地及海外大學率高達90%。
海外升學│加拿大安省高中文憑(OSSD)已獲十所香港大學院校認可
跳脫選科束縛，掌握升學主動權完成課程更獲國際學府的入學通行證，增加本地、海外升學優勢除了DSE成績，不少聯招可選報的課程亦看重考生的選修科目，若考生未能在中學時修讀與心儀志願相關的學科，儘管成績達標也只會失之交臂。加拿大安省網上中學(Ontario eSchool)為學生提供約50個被大學學分認可的課程選擇，多元的課程令學生擺脫傳統中學只能揀選2至3個選修科的限制，儘管在傳統中學未能修讀理想的選修課，也能透過報讀加拿大安省網上中學(Ontario eSchool) 彌補，增加獲心儀學科錄取的機會。學生可在完成課程經非聯招申請(non-JUPAS)報讀本地大學，加拿大安省高中文憑(OSSD)已獲十所香港大學院校認可。
海外升學│提供更多升學選擇
加拿大安省網上中學(Ontario eSchool)的課程全以網上授課形式進行，學生備考DSE時同時也可以報讀，雙管齊下，完成課程後不但能以本地生身份報讀加拿大安省大學，可以申請英國、美國、澳洲等國家的大學，為志在海外升學的學生提供多一個保障和更多升學選擇，同時也能藉著 網課的教學預先熟悉外國的教學模式，為海外升學打好根基。
海外升學│網上中學課程的特點是不用公開試
營運總監Alan Chan表示，網上中學的發展空間相當大，它提供了傳統學習以外的另一個學習模式，適合不同類型的學生，因為課程的特點是沒有公開試，都是根據上課或功課給學生評分，而每份評估都有很清晰的準則讓學生知道，使他們可以清楚知道，選讀心儀大學的需求，這樣其實能使學生發揮得更好。他續言，學校未來課程的將會改革，例如現今多數學生經常於晚上上課，這使得他們在早上有自由時間，可做想做的事情。我們發現很多香港學生都不是太清晰知道自己將來想修讀的課程方向，大部分學生都是想先考DSE，分數出了再想讀甚麼。但這思維是錯誤的，學生應該是在讀書時，如果有時間了解不同行業的人及他們的工作類型，從而幫助他們尋找個人興趣。