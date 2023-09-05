海外升學│專家分享：升學熱門國家＋報考貼士

現今不少香港家長及學生都對海外升學及移民感到興趣，但哪些地方才是海外升學熱點？前往這些地方又需要準備甚麼？以下專家會分享一些熱門升學國家，以及教授學生預早計劃前往這些地方的策略及貼士，讓有意海外升學的同學可以做足準備，規劃好人生方向及道路。另外，因加拿大政府早前改革移民政策，專家更會講解前往該地升學的好處。

熱門升學國家

香港學制是與世界接軌，這個升學系統基本上是6年小學；6年中學；加上4年大學，英國則3年。所以很容易接駁去加拿大、美國、澳洲、新西蘭、新加坡，這些英文體系的地方都可以用6+6的方式直接升學，而英國需要先入讀Form7，再考A-Level。Futura Academy創辦人黃岳永教授指，基於這些國家都有世界數一數二的大學、與香港的學制相似、英文是世界公認的語言，全球最厲害的研究還是用英文，這對於學生作研究報告及將來工作都非常有用。因此很多香港學生有機會的話，都會選擇前往海外升學。

海外升學 擴闊眼界

香港人的語言能力較強，英語水平高，升學海外比較容易。黃教授說：「所以就算只有一年半載，學生也應該去海外升學，因為能夠擴闊眼界，提升競爭力。」他又稱港人思想比較中西合璧，考慮移民者會比其他地方多，留在當地工作的機會較大。

預早兩年做準備

有意升學移民，應以目標為本為策略，可以先看該地Top 5大學，查看這些大學的國際收生(international admission)標準，例如需要成績達到甚麼要求、要修讀甚麼科，才能入讀心儀課程、是否需要面試或語言試等。黃教授舉例指，如學生想升學移民到澳洲，可選University of Sydney或University of Melbourne這兩間城中最出名的大學，然後再想將來選讀甚麼科目，例如Business、Engineer、AI或其他科目，再搜尋網站查看有興趣的學科，然後提早兩年前做足作準備。若前往加拿大及美國等其他熱門升學國家時，也可以這樣做。黃教授提醒學生要懂得衡量自己，因應個人興趣及水平選科，要為未來的選擇而負責。

他還強調，對於想到海外升學的同學來說，英文非常重要，前往美國的話多數需要考托福(TOEFL)，去英國、加拿大及澳洲則要考雅思(IELTS)。學生要有心理準備英文試通常不是考一次就能達標，所以需要多些時間去準備。收生設面試愈是普及，而面試時學生能否表現自我就很關鍵，學生可以撰寫個人概括，表明自己為甚麼會選讀該課程，例如曾經參觀、見識或實習該業界的工作，因而對相關行業的課程感興趣。當報考大學時，便將個人概括寄去心儀大學。黃教授指，「學生在升讀大學的前兩年，若有時間及能力的話，可以做些社會服務、實習工作、前往不同地方交流等，增廣見聞，有助面試時表現發揮。」