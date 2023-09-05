海外升學│專家分享：升學熱門國家＋報考貼士

現今不少香港家長及學生都對海外升學及移民感到興趣，但哪些地方才是海外升學熱點？前往這些地方又需要準備甚麼？以下專家會分享一些熱門升學國家，以及教授學生預早計劃前往這些地方的策略及貼士，讓有意海外升學的同學可以做足準備，規劃好人生方向及道路。另外，因加拿大政府早前改革移民政策，專家更會講解前往該地升學的好處。
文：袁雅婷 攝：董立華
熱門升學國家
香港學制是與世界接軌，這個升學系統基本上是6年小學；6年中學；加上4年大學，英國則3年。所以很容易接駁去加拿大、美國、澳洲、新西蘭、新加坡，這些英文體系的地方都可以用6+6的方式直接升學，而英國需要先入讀Form7，再考A-Level。Futura Academy創辦人黃岳永教授指，基於這些國家都有世界數一數二的大學、與香港的學制相似、英文是世界公認的語言，全球最厲害的研究還是用英文，這對於學生作研究報告及將來工作都非常有用。因此很多香港學生有機會的話，都會選擇前往海外升學。
海外升學 擴闊眼界
香港人的語言能力較強，英語水平高，升學海外比較容易。黃教授說：「所以就算只有一年半載，學生也應該去海外升學，因為能夠擴闊眼界，提升競爭力。」他又稱港人思想比較中西合璧，考慮移民者會比其他地方多，留在當地工作的機會較大。
預早兩年做準備
有意升學移民，應以目標為本為策略，可以先看該地Top 5大學，查看這些大學的國際收生(international admission)標準，例如需要成績達到甚麼要求、要修讀甚麼科，才能入讀心儀課程、是否需要面試或語言試等。黃教授舉例指，如學生想升學移民到澳洲，可選University of Sydney或University of Melbourne這兩間城中最出名的大學，然後再想將來選讀甚麼科目，例如Business、Engineer、AI或其他科目，再搜尋網站查看有興趣的學科，然後提早兩年前做足作準備。若前往加拿大及美國等其他熱門升學國家時，也可以這樣做。黃教授提醒學生要懂得衡量自己，因應個人興趣及水平選科，要為未來的選擇而負責。
他還強調，對於想到海外升學的同學來說，英文非常重要，前往美國的話多數需要考托福(TOEFL)，去英國、加拿大及澳洲則要考雅思(IELTS)。學生要有心理準備英文試通常不是考一次就能達標，所以需要多些時間去準備。收生設面試愈是普及，而面試時學生能否表現自我就很關鍵，學生可以撰寫個人概括，表明自己為甚麼會選讀該課程，例如曾經參觀、見識或實習該業界的工作，因而對相關行業的課程感興趣。當報考大學時，便將個人概括寄去心儀大學。黃教授指，「學生在升讀大學的前兩年，若有時間及能力的話，可以做些社會服務、實習工作、前往不同地方交流等，增廣見聞，有助面試時表現發揮。」
美制大學優於英制
另外，對於未有清晰目標的學生，黃教授建議不要選擇單一專業方向的學校，應該挑選廣博方向的學校，成為知識層面廣泛，並在某專業技能上有深度「T型人才」。因此可選讀美制大學，「熱門海外升學國家的大學一般分為英制及美制。兩者最大的分別是英制最初是3年大學，旨在培訓專才，假如入讀了英制大學的社會工作課程，學校便期望他將來成為社工。而美制則是4年大學，通常會有全人教育的根基，因為相較英制多了一學年，初入大學時，學校不要求學生一定有個人的目標及方向，學生可於頭一、二年報讀各類型的科目，多看世界的不同之處，直到有明確目標時才轉學科。」而現在的工種與未來相比可能會有很大轉變，如現今的神科──醫生、律師，都有可能被AI取代，4年大學才有足夠的時間讓學生轉科。
改移民政策 更有利學生
黃教授提到加拿大移民政策近期改革之後，使得更多人選擇升學移民到加拿大，整體有Stream A及Stream B兩個移民申請條件；因想接收香港專才，讓港人循讀書或工作去移民。整體來說，今年剛升上Form 6的學生，在2026年之前於加拿大取得1年工作經驗或在大專以上學校畢業，將可以直接申請永久居留權。而最近Stream B更放寬了10年內讀書要求，所以有些成人都會考慮入讀OSSD(Ontario Secondary School Diploma)，再報考加拿大的Collage，然後申請Stream B，移民該地。