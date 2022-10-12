海洋保育由宜家開始 IKEA舉辦「海底世界」展覽 啟發下一代守護海洋

環保是全球共同關注的議題，其中由塑膠廢物所造成的海洋污染近年急轉直下，不但令無數海洋生物的家園危在旦夕，更影響包括人類在內的整個生態系統。IKEA由即日起至11月4日於沙田、銅鑼灣、荃灣及九龍灣四間香港分店舉辦「海底世界」（UNDER HAVET）海洋保育展覽，以生動有趣的漫畫形式，讓小朋友及大人了解海洋污染的元兇，以及如何從家居日常的選擇出發保育海洋。為可持續發展的未來努力，致力實踐循環經濟，協助人類善用地球的有限資源，締造更美好的生活。
啟發更多人可持續的生活模式和態度
牛奶公司集團宜家家居北亞區總經理艾卓思（Adrian Worth）表示，「早於2009年起IKEA已積極參與及投入環保工作，其中一個方面是從採購原材料的開始履行環保責任。於2021財政年度，56%的採購物料為可再生原材料，17%為回收物料。此外，為了減少污染海洋的塑膠廢料，IKEA在2020年前已全面停用所有即棄塑膠，並在旗下塑膠產品中改用再造或可再生塑膠，大大減少塑膠垃圾，並承諾在2028年也將所有的塑膠從包裝上移除。我們期望啟發更多人共同享受這種健康與可持續的生活模式和態度，以減少對地球及海洋造成負擔，並同時擁有美好的生活。」
海洋展覽及網站專頁同步進行 分享海洋保育貼士
「海底世界」（UNDER HAVET）海洋保育展覽由即日起至11月4日期間於於沙田、銅鑼灣、荃灣及九龍灣四間香港分店舉辦。以生動有趣的海洋漫畫形式，吸引大人與小朋友一起參觀，讓小朋友及大人了解身邊的事物都有機會成為海洋污染的元兇，並同時探索讓污染物重生的機會，極富教育意義。漫畫中的海洋污染物除了常見的即棄用品如塑膠餐具外，還包括被小朋友棄置的玩具，從而令大家反思到，日常生活中很多微小的舉動，其實也可能在不知不覺間破壞著海洋，提醒我們要更加注意自己日常製造的塑膠廢物。展覽亦分享了IKEA將海洋污染物重生的方法，為海洋保育出力。其中包括將海洋塑膠廢棄物回收再造成爲再生聚酯纖維（recycled polyester），再以再生聚酯纖維生產綠色環保的玩具。此外，IKEA的官方網頁同期設有「海底世界」活動專頁，利用問答小游戲，令大衆更加了解海洋的價值及海洋保育面對的挑戰。IKEA希望在2030年前全面轉用再生或回收物料生產家品。而作為消費者，我們也可以身體力行，在家居日常選擇更環保的產品，共同為海洋保育作出貢獻。
從玩具入手 培育下一代海洋守護者
為了將海洋保育的理念付諸實行，IKEA今年10月推出的BLÅVINGAD海洋系列新品更首次以100%回收物料製造，透過孩子們最愛的海洋動物絨毛玩具及家居用品激發他們對海洋的好奇心，從小建立海洋保育概念，傳承可持續發展願景。系列中絨毛玩具的填充物由海洋塑膠廢料再造而成的再生聚酯纖維製成，未來也將會應用在絨毛玩具系列中。IKEA的兒童顧問小組（IKEA K ids’ Advisory Panel）研究發現，孩童們其實非常關心海洋污染，甚至希望大人能傾聽他們對 海洋污染的心聲，而遊戲則是孩子們探索世界的學習方式，透過BLÅVINGAD海洋系列，他們可以親歷想像力、角色扮演和教育遊戲的魔力，自然而然地學會保持海洋潔淨的重要性，成為未來的海洋保衛者！