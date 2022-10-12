海洋保育由宜家開始 IKEA舉辦「海底世界」展覽 啟發下一代守護海洋

「海底世界」海洋保育展覽，以生動有趣的漫畫形式，讓小朋友及大人了解如何從家居日常的選擇出發保育海洋。

環保是全球共同關注的議題，其中由塑膠廢物所造成的海洋污染近年急轉直下，不但令無數海洋生物的家園危在旦夕，更影響包括人類在內的整個生態系統。IKEA由即日起至11月4日於沙田、銅鑼灣、荃灣及九龍灣四間香港分店舉辦「海底世界」（UNDER HAVET）海洋保育展覽，以生動有趣的漫畫形式，讓小朋友及大人了解海洋污染的元兇，以及如何從家居日常的選擇出發保育海洋。為可持續發展的未來努力，致力實踐循環經濟，協助人類善用地球的有限資源，締造更美好的生活。

啟發更多人可持續的生活模式和態度

牛奶公司集團宜家家居北亞區總經理艾卓思（Adrian Worth）表示，「早於2009年起IKEA已積極參與及投入環保工作，其中一個方面是從採購原材料的開始履行環保責任。於2021財政年度，56%的採購物料為可再生原材料，17%為回收物料。此外，為了減少污染海洋的塑膠廢料，IKEA在2020年前已全面停用所有即棄塑膠，並在旗下塑膠產品中改用再造或可再生塑膠，大大減少塑膠垃圾，並承諾在2028年也將所有的塑膠從包裝上移除。我們期望啟發更多人共同享受這種健康與可持續的生活模式和態度，以減少對地球及海洋造成負擔，並同時擁有美好的生活。」