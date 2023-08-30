海洋公園優惠｜海洋公園水上樂園2週年 套票最平$328起 送免費儲物櫃！

海洋公園是次推出兩款「水上樂園兩週年優惠套票」，除了能以低至半價玩轉水上樂園外，更送價值港幣 120 元的免費儲物櫃服務或餐飲券，各位可以按喜好選擇超筍免費禮遇，套票數量有限，先到先得！

海洋公園為慶祝海洋公園水上樂園登場兩週年，由即日起至2023年10月31日，推出一系列驚喜優惠，包括全新套票組合及全年會員獨家專享禮遇等，大家一於把握優惠，與親朋好友在水上樂園五大主題區盡情玩樂啦！

全年會員專享映灣小屋 $1 體驗禮遇

水上樂園全年會員必搶優惠！擁有全年 Go Splash會籍或全年 Go Splash Lite 會籍的探險家們將會獲贈總值港幣 90 元的餐飲電子優惠券，讓你在 10 月31 日前享用。全年 Go Splash 或 Go Splash Lite 會籍會員，更可由 9 月 1 日至 10 月 31 日#期間之指定日子，以港幣 1 元體驗水上樂園映灣小屋之二人用叢林小舍（原價港幣 650 元），與另一半共享猶如度假般的寫意空間！立刻把握機會加入水上樂園全年會員行列，跳進精彩絕倫的水上探險世界，享受各種禮遇，同時解鎖水上樂園開幕兩週年的會員專屬優惠！



#推廣期：2023 年 9 月 1 日至 10 月 28 日；適用日期： 2023 年 9 月 1 日至 10 月 31 日的星期五、六、日及公眾假期。名額有限，先到先得。受特定條款及細則約束。



香港海洋公園水上樂園網站：waterworld.oceanpark.com.hk