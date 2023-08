海洋公園優惠｜海洋公園水上樂園2週年 套票最平$328起 送免費儲物櫃！

全年會員專享映灣小屋 $1 體驗禮遇

水上樂園全年會員必搶優惠!擁有全年 Go Splash會籍或全年 Go Splash Lite 會籍的探險家們將會獲贈總值港幣 90 元的餐飲電子優惠券,讓你在 10 月31 日前享用。全年 Go Splash 或 Go Splash Lite 會籍會員,更可由 9 月 1 日至 10 月 31 日#期間之指定日子,以港幣 1 元體驗水上樂園映灣小屋之二人用叢林小舍(原價港幣 650 元),與另一半共享猶如度假般的寫意空間!立刻把握機會加入水上樂園全年會員行列,跳進精彩絕倫的水上探險世界,享受各種禮遇,同時解鎖水上樂園開幕兩週年的會員專屬優惠!



#推廣期:2023 年 9 月 1 日至 10 月 28 日;適用日期: 2023 年 9 月 1 日至 10 月 31 日的星期五、六、日及公眾假期。名額有限,先到先得。受特定條款及細則約束。



香港海洋公園水上樂園網站:waterworld.oceanpark.com.hk