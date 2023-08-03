海洋公園全新展館「樹懶與好友」正式開幕！訪客可以近距離與動物互動

海洋公園全新展館「樹懶與好友」已經開幕啦！除了有超可愛的樹懶，球蟒、金剛鸚鵡和蜜熊也會在指定時段現身。動物護理員會帶著動物大使和訪客見面，讓大家近距離觀察和互動，了解牠們的特徵和習性。展館設有展覽專區介紹公園的保育工作，藝術長廊展示由AI繪成的動物畫作，讓你了解動物面臨的威脅。

海洋公園全新展館「樹懶與好友」正式開幕！ 海洋公園全新展館「樹懶與好友」已經開幕啦！這個展館內除了有超可愛的樹懶外，球蟒、金剛鸚鵡和蜜熊也會在指定時段現身跟大家打招呼！動物護理員會帶著這些可愛的動物大使和訪客見面，讓大家近距離觀察和互動，了解牠們的特徵和習性。這個展館絕對是個有趣又可愛的地方

與AI新結合 擦岀保育新未來 除了可愛的動物大使，「樹懶與好友」展館還設有展覽專區，向訪客介紹公園的保育工作。此外，藝術長廊展示由AI繪成的動物畫作，讓你了解動物面臨的威脅。逛完展覽區，還可以在展區裡發揮創意，創作出獨一無二的動物主題畫作。這個展館不僅有趣，還能學到不少有關動物保育的知識。