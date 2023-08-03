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2023-08-03 19:00:00

海洋公園全新展館「樹懶與好友」正式開幕！訪客可以近距離與動物互動

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海洋公園全新展館「樹懶與好友」正式開幕！（資料圖片）

海洋公園全新展館「樹懶與好友」正式開幕！（資料圖片）

海洋公園全新展館「樹懶與好友」已經開幕啦！除了有超可愛的樹懶，球蟒、金剛鸚鵡和蜜熊也會在指定時段現身。動物護理員會帶著動物大使和訪客見面，讓大家近距離觀察和互動，了解牠們的特徵和習性。展館設有展覽專區介紹公園的保育工作，藝術長廊展示由AI繪成的動物畫作，讓你了解動物面臨的威脅。

「樹懶與好友」展館有趣又富教育意義！（資料圖片）

「樹懶與好友」展館有趣又富教育意義！（資料圖片）

海洋公園全新展館「樹懶與好友」正式開幕！

海洋公園全新展館「樹懶與好友」已經開幕啦！這個展館內除了有超可愛的樹懶外，球蟒、金剛鸚鵡和蜜熊也會在指定時段現身跟大家打招呼！動物護理員會帶著這些可愛的動物大使和訪客見面，讓大家近距離觀察和互動，了解牠們的特徵和習性。這個展館絕對是個有趣又可愛的地方

動物護理員會帶著這些可愛的動物大使和訪客見面，讓大家近距離觀察和互動。（資料圖片）

動物護理員會帶著這些可愛的動物大使和訪客見面，讓大家近距離觀察和互動。（資料圖片）

與AI新結合 擦岀保育新未來

除了可愛的動物大使，「樹懶與好友」展館還設有展覽專區，向訪客介紹公園的保育工作。此外，藝術長廊展示由AI繪成的動物畫作，讓你了解動物面臨的威脅。逛完展覽區，還可以在展區裡發揮創意，創作出獨一無二的動物主題畫作。這個展館不僅有趣，還能學到不少有關動物保育的知識。

藝術長廊展示由AI繪成的動物畫作，讓你了解動物面臨的威脅。（資料圖片）

藝術長廊展示由AI繪成的動物畫作，讓你了解動物面臨的威脅。（資料圖片）

「樹懶與好友」展館：有趣又富教育意義

「樹懶與好友」展館提供了一個非常有趣和富教育意義的體驗。你可以近距離觀察和了解樹懶、球蟒、金剛鸚鵡和蜜熊等動物的特徵和習性。同時，你也可以了解公園的保育工作和不同動物所面臨的威脅。別忘了在展區裡創作出屬於自己的動物主題畫作，這絕對是個有趣和充實的活動！

謹記不可觸摸動物大使喔。（資料圖片） 謹記不可觸摸動物大使喔。（資料圖片） （資料圖片） （資料圖片） （資料圖片） 謹記不可觸摸動物大使喔。（資料圖片）
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