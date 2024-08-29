海洋公園哈囉喂2024｜大熱恐怖城寨主題 韓爆肌猛男陪過節 附購票詳情

海洋公園哈囉喂又返嚟啦！今年哈囉喂全園祭2024以80年代九龍城寨靈異事件「鬼媽媽煮飯」為主題，設6大驚嚇園區，包括凶宅、酒店及冥婚場景，帶大家進入香港都市傳說的驚慄之境！另外更有韓國爆肌猛男表演。海洋公園繼續設基本門票，想玩盡哈囉喂全園祭就要另外加購。持指定信用卡更可享有獨家85折優惠及其他折扣。

以大熱城寨為題 設六大詭異園區 海洋公園哈囉喂2024｜城寨詭域 惡人和陰靈都徘徊於鬼影幢幢的横街窄巷，一旦誤闖只怕有去無回頭。

海洋公園哈囉喂2024｜囚．逃

囚犯神秘失蹤，正膽大妄為地密謀越獄。

海洋公園哈囉喂2024｜冥府婚宴

傳聞遭仇家滅門的地主要為子女招親，準備與你一家團聚。

海洋公園哈囉喂2024｜亡幽酒店

日久失修的亡幽酒店將重新開幕，衣香鬢影的舞會卻暗藏殺機。

海洋公園哈囉喂2024｜凶靈宅院

想測試個人極限，可到訪充滿日式風情的凶靈宅院，揭開驚悚血腥真相。

海洋公園哈囉喂2024｜724 禁地 廢棄的724禁地不時傳出怪聲，一眾膽大的探靈者可親自探索，但小心與前人一樣，一去不返。

韓國爆肌猛男團、神功戲靜候各位

不想被嚇破膽？海洋公園另設大人小朋友都可享受萬聖節氣氛的節目，包括全民 Trick-or Treat、海洋公園明星大決鬥等。大小朋友可暢玩互動小遊戲，贏走多種糖果及購物禮券。海洋公園吉祥物威威司令與它的好友們屆時換上哈囉喂服裝，與各位一同跳舞狂歡。

全民 Trick-or Treat

晚上節目同樣精彩，今年有韓國爆肌猛男團及中式戲班演員 將在海洋公園恭候訪客，讓各位狂歡到深夜。 猛男會在「魔間狂野OPPA Show」為大家帶來令人尖叫連連的狂野演出。而中式戲班演員則會於「神功查篤撐」粉墨登場，於戲棚上演靈氣逼人的神功戲。

海洋公園哈囉喂2024購票詳情：

AEON信用卡客戶於2024年9月1日至11月3日更可專享門票獨家八五折優惠，而購買「圍城三館︰城寨．酒店．凶宅」門票以及海洋快證亦可尊享九折優惠。 海洋公園全年會籍會員優先場 現有或全新海洋公園全年會籍會員，更有機會以港幣$100 驚喜價購買會員優先場門票， 快人一步於 2024 年 10 月 6 日率先體驗「海洋公園哈囉喂全園祭 2024」。門票數量有限，售完即止。由即日起至2024年9月30日，同時購買兩個或以上海洋公園全年會籍可享八五折優惠。 更多詳情請瀏覽香港海洋公園網站