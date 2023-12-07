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生活
2023-12-07 11:00:00

海洋公園小王子80周年星空遊歷 萬花筒隧道/聖誕浪漫飄雪

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聖誕2023｜海洋公園「小王子80周年星空遊歷」 3.5米高萬花筒隧道/聖誕浪漫飄雪

海洋公園聖誕節2023｜中銀 Chill Card 呈獻：海洋公園聖誕全城 HOHOHO 2023， 以及法國經典名著《小王子》80 周年全港最大型慶典，將於12月9日在海洋公園同步登場。讓遊人走進「小王子星河探索」的宇宙，穿越3.5米高的巨型萬花筒隧道，以及多個意境脫俗的景點，踏上一個光影交織、令人目眩的星際旅程！

海洋公園「小王子80周年星空遊歷」 3.5米高萬花筒隧道/燈飾天幕

海洋公園「小王子80周年星空遊歷」 3.5米高萬花筒隧道/燈飾天幕

《小王子》3.5米高萬花筒隧道／銀河星球空間

甫踏進海洋公園，你即會被引領踏上一場驚喜萬分的星際旅程，緊隨小王子的足跡，盡情探索。一系列賞心悅目的藝術裝置，把經典的《小王子》故事，栩栩如生呈現你眼前。抵達海濱樂園廣場的「小王子星河探索」空間，先與小王子重返他的 B612 星球，在繁星閃爍和雲彩飄揚的銀河，將有一股神秘魅力，把你牽引至書中各個特色場景，與勇敢的小王子一起穿梭星際。

遊走銀河到下一站，你將可一覽小王子探索途上所造訪過的各個星球，龐大的地球在中心位置華麗地旋轉。在這個空間，訪客可思考宇宙間萬物相互緊扣的關係，以及 《小王子》故事當中發人深省的內容情節。

旅程繼續，等待著你的是個 3.5 米高的巨型萬花筒隧道，由艷麗色彩和漩渦圖案編織而成的藝術投影，在你眼前幻變舞動，帶你飛越現實至夢幻之境。這段旅程的尾聲，有 數之不盡的巨型玫瑰在花園內靜候大家，讓你體驗《小王子》世界裏，玫瑰象徵著的永恆的愛，因為小王子與神秘的玫瑰相遇後，他的命運從此變得不一樣。

園內多個《小王子》打卡位／5米高小王子紀念像

重溫完《小王子》這些珍貴的回憶片段後，你將於戶外延續星空歷險。這一段旅程先有小王子屹立於大型玫瑰裝置之上，等待大家盡情打卡合照。在星光指引下，你便會踏進「小王子星光藝廊」，被充滿節慶色彩的燈飾所營造的浪漫氣氛包圍。請與摯愛 一起享受這份小王子送給大家的聖誕禮物！下一程，只需乘坐海洋列車前往高峰樂園，便可欣賞高達 5 米的「小王子星願留影」 巨型紀念像，盡情與小王子及狐狸打卡留影。

為你的星空遊歷畫上句號前，千萬別錯過令人嘆為觀止、在晚上 7 時上演的多媒體匯 演「光影盛夜」。小王子將會以特別形式出現在「夢幻水都人工湖」的燈光投影，讓 你陶醉於融合燈光、音樂和故事的演出之中，感受小王子帶來的優雅氣氛。

期間限定《小王子》主題聖誕美食及精品

美食和購物體驗將令你的探索之旅更臻完美。必試美食包括期間限定的小王子主題* 「海洋公園月光之約甜品拼盤」以及「小王子與 B612 星球」*甜品！節慶的喜悅最值得與他人分享，你可以海洋公園獨家的小王子星空遊歷之旅紀念品為摯愛送上驚喜，包括穿上藍白條紋服裝的可愛小王子和深受喜愛的狐狸肩膀公仔、襟章套裝和其他精品。此外，遊戲攤位還有各種可愛的聖誕公仔等待訪客贏取，將精緻紀念品帶回家為 聖誕佳節留下美好時刻。

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海洋公園聖誕活動2023

除了《小王子》的世界，訪客可探索公園其他多個節日景點，沉浸在「閃爍聖誕 園」，金光閃閃的聖誕樹和璀璨閃耀的裝飾，感受喜悅的節日氣氛。聖誕老人和精靈們會在「閃亮聖誕派對」等候你的到來，為你送上節日祝福。而「聖誕 SING 樂匯」更會送上一連串精彩節目，合唱團、管弦樂團和現場樂隊輪流表演，以充滿動感的舞步與你一起慶祝聖誕。

中銀信用卡85折優惠

目前海洋公園全日暢玩優惠門票(成人港幣$388，小童港幣$233)，即可體驗海洋公園聖誕全城HOHOHO 2023及「小王子80周年星空遊歷」全部驚喜。中銀信用卡客戶更可專享門票85折優惠及指定期間之園內消費優惠。

全年會籍享「雙園特別優惠」

海洋公園全年會員、水上樂園Go SplashGo Splash Lite全年會員，由即日起至2024331日可憑有效會籍暢玩兩個樂園，一證無限次玩轉海洋公園及水上樂園。水上樂園的暖水浪池、暖氣和暖燈設備，即使在冬日都可體驗暖意滿瀉的窩心玩樂時光。

海洋公園聖誕全城HOHOHO 2023及「小王子80周年星空遊歷」詳情

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