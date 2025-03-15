各位「家姐細佬」大熊貓的粉絲留意，海洋公園宣布成立「家姐細佬後援會」，更推出一系列獨家熊貓主題禮遇，包括迎新禮物包、應援毛巾及優先預約大熊貓活動和工作坊等！成為「家姐」、「細佬」的「契爸契媽」，更可以參加大抽獎，與MIRROR成員姜濤及陳卓賢兩位星級「契爸」一同出席「家姐細佬後援會成立典禮」，見證牠們成長的每一頁！
解鎖一系列獨家熊貓主題禮遇
只需$880便可加入「家姐細佬後援會」，緊貼「家姐」、「細佬」最新動態，盡享多重尊屬禮遇，包括︰
• 迎新禮物包，內有極具紀念價值的「家姐」、「細佬」百日大掌印精緻擺設，以及超萌應援毛巾；
• 優先預約大熊貓活動和工作坊；
• 搶先入手指定大熊貓精品，包括即將推出的三個月仿真大熊貓寶寶毛公仔套裝；
• 參加大抽獎，有機會贏取「契爸契媽」專屬活動名額，與不同名人嘉賓一起見證「家姐」、「細佬」的不同成長階段。
與姜濤及陳卓賢出席「家姐細佬後援會成立典禮」
即日起至2025年4月8日前加入後援會，即可參加「家姐細佬後援會成立典禮」入場券大抽獎。600名幸運兒將可獲入場券一張，與MIRROR成員姜濤及陳卓賢兩位星級「契爸」一同出席2025年4月18日舉行的成立典禮，為一對至萌孖寶送上滿滿祝福。
星級「契爸」及「奶爸奶媽」現身「獨家團」
另外，「家姐細佬後援會」會員更可參加抽獎，贏取4月及5月舉行的「獨家團」的名額，與特別嘉賓一同於專屬時段到海洋公園「大熊貓之旅」，探訪可愛龍鳳胎，並獲贈神秘小禮物一份。
兩位星級契爸姜濤和陳卓賢將於4月18日率先現身「星級契爸獨家團」，同時擁有「海洋公園全年會籍」的「家姐細佬後援會」會員，可於即日起至2025年4月8日期間參加「星級契爸獨家團」大抽獎，4節獨家團共有180個名額，毎位得獎者將可獲得一個席位。
5月登場的「奶爸奶媽獨家團」，將有海洋公園大熊貓護理員與各位「契爸契媽」分享「家姐」、「細佬」的萌爆軼事。所有「家姐細佬後援會」會員可以登記參加抽獎，詳情將於稍後公布。
錯過了4月和5月「獨家團」的粉絲也不用失望，海洋公園將會邀請更多特別嘉賓出席一浪接一浪的精彩活動，並推出更多會員專屬福利，大家不妨期待一下。
「家姐細佬後援會」詳情