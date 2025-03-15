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生活
2025-03-15 14:00:00

海洋公園成立「家姐細佬後援會」有機會與姜濤及陳卓賢出席成立典禮

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海洋公園成立「家姐細佬後援會」有機會與姜濤及陳卓賢出席成立典禮

海洋公園成立「家姐細佬後援會」有機會與姜濤及陳卓賢出席成立典禮

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各位「家姐細佬」大熊貓的粉絲留意，海洋公園宣布成立「家姐細佬後援會」，更推出一系列獨家熊貓主題禮遇，包括迎新禮物包、應援毛巾及優先預約大熊貓活動和工作坊等！成為「家姐」、「細佬」的「契爸契媽」，更可以參加大抽獎，與MIRROR成員姜濤及陳卓賢兩位星級「契爸」一同出席「家姐細佬後援會成立典禮」，見證牠們成長的每一頁！

海洋公園宣布成立「家姐細佬後援會」

海洋公園宣布成立「家姐細佬後援會」

解鎖一系列獨家熊貓主題禮遇

只需$880便可加入「家姐細佬後援會」，緊貼「家姐」、「細佬」最新動態，盡享多重尊屬禮遇，包括︰

     迎新禮物包，內有極具紀念價值的「家姐」、「細佬」百日大掌印精緻擺設，以及超萌應援毛巾；

     優先預約大熊貓活動和工作坊；

     搶先入手指定大熊貓精品，包括即將推出的三個月仿真大熊貓寶寶毛公仔套裝；

     參加大抽獎，有機會贏取「契爸契媽」專屬活動名額，與不同名人嘉賓一起見證「家姐」、「細佬」的不同成長階段。

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「家姐細佬後援會」迎新禮物包 三個月仿真大熊貓寶寶毛公仔 三個月仿真大熊貓寶寶毛公仔 三個月仿真大熊貓寶寶毛公仔

與姜濤及陳卓賢出席「家姐細佬後援會成立典禮」

即日起至202548日前加入後援會，即可參加「家姐細佬後援會成立典禮」入場券大抽獎。600名幸運兒將可獲入場券一張，與MIRROR成員姜濤及陳卓賢兩位星級「契爸」一同出席2025418日舉行的成立典禮，為一對至萌孖寶送上滿滿祝福。

姜濤及陳卓賢兩位星級「契爸」將出席「家姐細佬後援會成立典禮」。 姜濤及陳卓賢兩位星級「契爸」將出席「家姐細佬後援會成立典禮」。 姜濤及陳卓賢兩位星級「契爸」將出席「家姐細佬後援會成立典禮」。

星級「契爸」及「奶爸奶媽」現身「獨家團」

另外，「家姐細佬後援會」會員更可參加抽獎，贏取4月及5月舉行的「獨家團」的名額，與特別嘉賓一同於專屬時段到海洋公園「大熊貓之旅」，探訪可愛龍鳳胎，並獲贈神秘小禮物一份。

兩位星級契爸姜濤和陳卓賢將於418日率先現身「星級契爸獨家團」，同時擁有「海洋公園全年會籍」的「家姐細佬後援會」會員，可於即日起至202548日期間參加「星級契爸獨家團」大抽獎，4節獨家團共有180個名額，毎位得獎者將可獲得一個席位。

成為「家姐細佬後援會」的會員，可優先預約大熊貓活動。 成為「家姐細佬後援會」的會員，可優先預約大熊貓活動。 成為「家姐細佬後援會」的會員，可優先預約大熊貓活動。 成為「家姐細佬後援會」的會員，可優先預約大熊貓活動。 海洋公園大熊貓護理員分享「家姐」、「細佬」的萌爆軼事

5月登場的「奶爸奶媽獨家團」，將有海洋公園大熊貓護理員與各位「契爸契媽」分享「家姐」、「細佬」的萌爆軼事。所有「家姐細佬後援會」會員可以登記參加抽獎，詳情將於稍後公布。

錯過了4月和5月「獨家團」的粉絲也不用失望，海洋公園將會邀請更多特別嘉賓出席一浪接一浪的精彩活動，並推出更多會員專屬福利，大家不妨期待一下。

「家姐細佬後援會」詳情

 

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