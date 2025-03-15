各位「家姐細佬」大熊貓的粉絲留意，海洋公園宣布成立「家姐細佬後援會」，更推出一系列獨家熊貓主題禮遇，包括迎新禮物包、應援毛巾及優先預約大熊貓活動和工作坊等！成為「家姐」、「細佬」的「契爸契媽」，更可以參加大抽獎，與MIRROR成員姜濤及陳卓賢兩位星級「契爸」一同出席「家姐細佬後援會成立典禮」，見證牠們成長的每一頁！

即日起至2025年4月8日前加入後援會，即可參加「家姐細佬後援會成立典禮」入場券大抽獎。600名幸運兒將可獲入場券一張，與MIRROR成員姜濤及陳卓賢兩位星級「契爸」一同出席2025年4月18日舉行的成立典禮，為一對至萌孖寶送上滿滿祝福。

星級「契爸」及「奶爸奶媽」現身「獨家團」

另外，「家姐細佬後援會」會員更可參加抽獎，贏取4月及5月舉行的「獨家團」的名額，與特別嘉賓一同於專屬時段到海洋公園「大熊貓之旅」，探訪可愛龍鳳胎，並獲贈神秘小禮物一份。

兩位星級契爸姜濤和陳卓賢將於4月18日率先現身「星級契爸獨家團」，同時擁有「海洋公園全年會籍」的「家姐細佬後援會」會員，可於即日起至2025年4月8日期間參加「星級契爸獨家團」大抽獎，4節獨家團共有180個名額，毎位得獎者將可獲得一個席位。