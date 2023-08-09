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2023-08-09 15:18:36

海洋公園推全年證 $720無限次入場+指定日子免費帶毛孩入場

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海洋公園推全年證 $720無限次入場+指定日子免費帶毛孩入場

海洋公園推全年證 $720無限次入場+指定日子免費帶毛孩入場

海洋公園推出全新「海洋公園全年會籍」，呈獻一系列會員專享禮遇，讓你可全年無限次入場，投入精彩無窮的沉浸式探索之旅，並於指定星期一及星期四，免費帶同毛孩入場。

成為海洋公園全年會員，即可於購買日起一年內免費入場（休園日及不適用日子除外），探索各個令人心曠神怡的公園景點、玩盡刺激的機動遊戲，以及盡享既好玩又富教育意義的體驗，同時密密探訪公園可愛的動物大使。現在正值盛夏，你更可立即體驗最涼透心的「海洋公園夏水禮」活動及新開幕的「樹懶與好友」展館。

「海洋公園全年會籍」尊享優惠

項目

優惠內容

園內餐廳、小食亭及流動小食車（麥當勞除外）

 

 

85

租用嬰兒車、輪椅及儲物櫃

（只適用於「夢幻水都」）

「與動物親上加親」活動門票

紀念品店及留影站

85折（紀念品店之寄賣品可享9折；折扣優惠僅適用於正價相片產品）

海洋公園官方網店

9

泊車

港幣50元折扣優惠

特別活動優先訂票

最多4

保育活動體驗

免費獨家優先報名

指定星期一及星期四帶狗入園

免費
極地時速 雷霆節拍 Monkey Tree 呈獻 南極奇觀 小熊貓護理員

高達$720迎新優惠 85折早鳥優惠

「海洋公園全年會籍」價錢分別為成人港幣1,380元、學生及小童港幣980元。除了會費超吸引，公園更為所有新會員送上總值高達港幣720元的迎新優惠！

與此同時，所有全年會員均可尊享生日優惠，包括生日月份單次75折園內餐飲折扣及獲贈生日禮物一份。會員亦可全年以85折優惠價，享用餐飲服務、購物及參加「與動物親上加親」活動，以及尊享其他火熱優惠和於特別活動優先訂票，玩轉海洋公園。

為了讓每位訪客都能與親朋好友分享笑聲不絕的歡樂回憶，由即日起至20231031日，凡同時購買3個或以上「海洋公園全年會籍」即可享85折早鳥優惠。「無限FUN入場證」持有人仍可於2023930日到期前無限次入園，並可在到期日前或後一個月內，以85折優惠換購新的「海洋公園全年會籍」。

全新「海洋公園全年會籍」 全年會員獨家禮遇 早鳥優惠 「無限FUN入場證」持有人續證優惠 標準入場門票升級至「海洋公園全年會籍」
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