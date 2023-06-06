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2023-06-06 11:00:00

海洋公園搵鬼開工 哈囉喂2023《全民造鬼》

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哈囉喂2023，預計聘請1,200位鬼才。

疫情退卻，哈囉喂2023今年回歸，為此海洋公園特別舉辦《全民造鬼》招募活動，目標是召集1,200名想一展身手的「鬼才」，加入嘩鬼大家庭。

 

《全民造鬼》邀請所有擅於引人注目、表演、跳舞或帶動氣氛的「鬼才」，以及舞台導演和後台技術人員，一起加入嘩鬼大家庭。就算沒有演藝相關經驗的新人，只要有熱誠，自覺鬼魅十足，有能力將他人嚇至花容失色亦可以應徵，綻放你的演藝才能。有興趣的幕前鬼才可透過《全民造鬼》連結報名： https://reurl.cc/RvGev6，入圍的候選嘩鬼將於6月底至7月初獲邀參加面試，在地獄面試官前表現自己。

 

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有興趣的鬼才千萬不要錯過這個在全港最大型哈囉喂盛會。

邀請1200名鬼才

海洋公園全力發掘對嚇人充滿熱誠的幕後及前線專才，一起打造全民陷入鬼節狂歡的哈囉喂體驗。而最極致冒險體驗，除了嘩鬼演員，加入成為活動助理、嘩鬼護送員、技術員，或是餐飲和零售團隊成員，即可幫手將恐怖如斯而又驚喜萬分的哈囉喂體驗呈現訪客眼前。海洋公園預計聘用500名前線演藝人員及700名後勤員工時薪會根據工種和經驗，由78元至165元不合約期由8月至11月

 

彈性驚嚇上班時間

今年哈囉喂更提供彈性上班時間，不論你是演藝界的一分子、朝九晚五的上班族、學生還是斜槓族，都可在課餘或其他工作和生活安排之間，投入詭異世界，釋放內心的嘩鬼，於公園傾力嚇人！海洋公園哈囉喂星探團已經準備就緒，在6月17及18日於尖沙咀The One UG2層中庭，等你即場報名申請面試。

 

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面試現場預計比化妝舞會更好玩。

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具備演藝技巧的專科人員，哈囉喂是施展渾身解數的好機會。

面試現場體驗扮鬼心得

公園經驗豐富的哈囉喂團隊，會在報名現場示範神乎其技的化妝術，和令人不寒而慄的鬼舞，讓各應6者未開工先體驗做嘩鬼的樂趣。此外，資深嘩鬼教練也將到場分享扮鬼心得，確保你在選拔中發揮最出色表現。海洋公園的吉祥物威威與好友，亦會現身跟你合照留念。

 

 

 

《全民造鬼》詳情：

日期：即日起至6 月23日

WhatsApp報名 電話：4446 0612

網上申請：https://reurl.cc/RvGev6

 

《全民造鬼》商場活動：

日期：6月17至18日(中午12時至晚上7時)

地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The One UG2 層中庭(尖沙咀港鐵B1出口)

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