海洋公園搵鬼開工 哈囉喂2023《全民造鬼》

疫情退卻，哈囉喂2023今年回歸，為此海洋公園特別舉辦《全民造鬼》招募活動，目標是召集1,200名想一展身手的「鬼才」，加入嘩鬼大家庭。
《全民造鬼》邀請所有擅於引人注目、表演、跳舞或帶動氣氛的「鬼才」，以及舞台導演和後台技術人員，一起加入嘩鬼大家庭。就算沒有演藝相關經驗的新人，只要有熱誠，自覺鬼魅十足，有能力將他人嚇至花容失色亦可以應徵，綻放你的演藝才能。有興趣的幕前鬼才可透過《全民造鬼》連結報名： https://reurl.cc/RvGev6，入圍的候選嘩鬼將於6月底至7月初獲邀參加面試，在地獄面試官前表現自己。
邀請1200名鬼才
海洋公園全力發掘對嚇人充滿熱誠的幕後及前線專才，一起打造全民陷入鬼節狂歡的哈囉喂體驗。而最極致冒險體驗，除了嘩鬼演員，加入成為活動助理、嘩鬼護送員、技術員，或是餐飲和零售團隊成員，即可幫手將恐怖如斯而又驚喜萬分的哈囉喂體驗呈現訪客眼前。海洋公園預計聘用500名前線演藝人員及700名後勤員工，時薪會根據工種和經驗，由78元至165元不等，合約期由8月至11月底。
彈性驚嚇上班時間
今年哈囉喂更提供彈性上班時間，不論你是演藝界的一分子、朝九晚五的上班族、學生還是斜槓族，都可在課餘或其他工作和生活安排之間，投入詭異世界，釋放內心的嘩鬼，於公園傾力嚇人！海洋公園哈囉喂星探團已經準備就緒，在6月17及18日於尖沙咀The One UG2層中庭，等你即場報名申請面試。
面試現場體驗扮鬼心得
公園經驗豐富的哈囉喂團隊，會在報名現場示範神乎其技的化妝術，和令人不寒而慄的鬼舞，讓各應6者未開工先體驗做嘩鬼的樂趣。此外，資深嘩鬼教練也將到場分享扮鬼心得，確保你在選拔中發揮最出色表現。海洋公園的吉祥物威威與好友，亦會現身跟你合照留念。