海洋公園搵鬼開工 哈囉喂2023《全民造鬼》

邀請1200名鬼才

海洋公園全力發掘對嚇人充滿熱誠的幕後及前線專才，一起打造全民陷入鬼節狂歡的哈囉喂體驗。而最極致冒險體驗，除了嘩鬼演員，加入成為活動助理、嘩鬼護送員、技術員，或是餐飲和零售團隊成員，即可幫手將恐怖如斯而又驚喜萬分的哈囉喂體驗呈現訪客眼前。海洋公園預計聘用500名前線演藝人員及700名後勤員工，時薪會根據工種和經驗，由78元至165元不等，合約期由8月至11月底。

彈性驚嚇上班時間

今年哈囉喂更提供彈性上班時間，不論你是演藝界的一分子、朝九晚五的上班族、學生還是斜槓族，都可在課餘或其他工作和生活安排之間，投入詭異世界，釋放內心的嘩鬼，於公園傾力嚇人！海洋公園哈囉喂星探團已經準備就緒，在6月17及18日於尖沙咀The One UG2層中庭，等你即場報名申請面試。