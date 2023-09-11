海洋公園樂園門票買一送一 人均$258+哈囉喂早鳥優惠

下個月就是萬聖節，Klook推出香港海洋公園門票買一送一優惠，適用於即日起至11月30日，2張門票只需$515，即是人均只需$258！買定10月去玩哈囉喂2023真係好抵。另外亦有哈囉喂鬼怪三重奏門票早鳥優惠，只需$238！
Klook同時推出香港客戶限定的指定信用卡/支付工具專享優惠，PayMe用戶可享高達$130折扣。使用PayMe作單一淨額簽賬滿指定金額，並於付款時輸入優惠碼：
優惠：即日至10月31日，消費滿$500或以上輸入優惠碼【23PAYME50】，即減$50；
Klook 9週年優惠：由2023年9月8日至9月22日，消費滿港幣800元或以上輸入優惠碼【23PAYME80】，即減$80。
Klook 9歲生日祭限定 海洋公園標準入場門票買一送一優惠
優惠link：https://www.klook.com/zh-HK/activity/23-ocean-park-hong-kong-hong-kong/?aid=33620
哈囉喂鬼怪三重奏門票早鳥優惠
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優惠期限：即日起至9月22日
適用日子：由即日起至11月30日