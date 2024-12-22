海洋公園玩轉冬日園 夢幻熊貓花海/投影/5米充氣熊貓 推多款熊貓精品

各位熊貓粉絲們有福了！由即日至明年1月1日到海洋公園，即可參與充滿熊貓蹤跡的「玩轉冬日園」，與可愛的大熊貓瘋狂打卡，度過歡樂的pandamas！焦點景點「大熊貓『竹』夢之旅」，到訪者可沉醉在大熊貓的花海之中，絕對打卡好去處。

全新熊貓IP 站在海洋公園門前，已經可見一班海洋公園的全新熊貓IP，角色均以香港6隻熊貓為主題，粉絲們不妨猜猜各款卡通角色是以哪隻大熊貓作靈感。園區內更到處是「攬攬滿『竹』」的萌爆大熊貓，安安及可可甚至會化身5米高的巨型充氣「至萌『大』熊貓」，與粉絲們一起度過一個pandamas。

投入大熊貓世界 走進焦點景點「大熊貓『竹』夢之旅」彷如進入奇幻世界。「大熊貓『竹』夢之旅」由12月21日起開放，「彩『熊』長廊」先呈現不同大熊貓標誌黑白顏色，其後慢慢幻化成繽紛彩色，帶領到訪者走進熊貓的世界之中。各位大熊貓家族成員隱身於「夢幻花海」之中，粉絲們可透過互動裝置與他們玩捉迷藏。卡通角色大熊貓媽媽盈盈，會在「奇幻竹林」以3D投影技術與粉絲們見面，此時細心聆聽的話，還能聽到大熊貓的真實聲音。最後當然要在「萌趣熊貓影相站」與AR大熊貓影相，留下珍貴時刻。

晚上精彩不斷 晚上節目同樣精彩。「大熊貓萌趣投影」將會出現在海洋公園南朗山「海馬」地標位置，同場的「光影盛夜 —— 冬日慶典」光影匯演，以光影元素震撼各位，帶來一場視覺盛宴。聖誕節當然不少得聖誕樹及聖誕派對，巨型「『熊』抱聖誕樹」於海濱樂園廣場上閃爍全場。「閃亮聖誕派對」亦可欣賞精彩的演出，一同與威威歡度開心聖誕。